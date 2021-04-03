فاجأ الفنان المصري ​تامر حسني​ المتابعين وتصدر مؤشرات محرك البحث “غوغل”، بعد أن منع الصحفيين والمصوريين من تغطية وتصوير جنازة والد زوجته مصممة الأزياء المغربية ​بسمة بوسيل​، الذي توفي أمس بعد صراع مع المرض.



وكانت بسمة قد نعت والدها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: “راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني يقولي يا بسمة حياتي، بس الحقيقة إنه هو اللي كان حياتي كلها، ربنا يرحمك يا أغلى من روحي، يا أطيب أب في الدنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم من عز علي فراقه، يا رب إن أبي أغلى من فقدت، ارحمه برحمتك واجمعني به يارب العالمين، اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة بغير حساب، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار يارب يا رحيم”.

كما نعى تامر حماه عبر صفحته الخاصة، وكتب: “توفي اليوم، حمايا الغالي وحبيب قلبي الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب وأمراض أخرى مزمنة توالت بعدها أنعم عليه ربنا بيهم وأنعم عليه أيضا بتحملهم، وتوفاه الله يوم جمعة وفي هذا الشهر الكريم، أسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمة له ولكل من توفاهم الله، إنا لله وإنا اليه راجعون”.