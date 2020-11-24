الفنان تامر حسني من الفنانين القلائل الذين يتواصلون مع جمهورهم بشكل مختلف، فهو لا يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي فقط للتواصل مع جمهوره، لكنه حريص على التواصل معهم في الحياة، ودائما ما يلبي طلبات جمهوره خاصة الأطفال الذين يطلبون رؤيته والتحدث معهم بالذهاب إليهم في منازلهم.

وفي آخر مفاجآته لجمهوره، زار تامر، الطفل يوسف أحد المعجبين به، والذي كان يتمنى مقابلته، بزيارة في منزله.

نشر تامر عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”، مقطع فيديو من الزيارة التي قام بها لمنزل يوسف، يظهر خلاله وهو يفاجئ الطفل في منزله، ليقابله الطفل برد فعل عفوي من السعادة والاندهاش، وسط تفاعل أسرة الطفل.

على صعيد آخر، كان تامر حسني قد أحيا حفلاً غنائياً قبل أيام، وهو الحفل الذي شهد حضور زوجته بسمة بوسيل في أول ظهور لهما معاً منذ إعلان انفصالهما وتصالحهما في الأزمة الأخيرة.