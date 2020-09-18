وافق الفنان المصري ​تامر حسني​، رغبة رحمة وهي فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تمنت أن تقابله شخصياً، وذلك خلال تواجدها في برنامج “السفيرة عزيزة” على قناة DMC، وغنت له أغنية “كل مرة”.

وبدوره استجاب تامر حسني على الفور لندائها، حيث نشر صورة من الحلقة، عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلق تامر حسني على الصورة قائلا: “يا رحمة حاضر هشوفك .. هو انا أطول.. طبعا دا شرف ليا انا وأنا بحبك أوي اوي”.

هذا ومن المعروف أن تامر حسني يحرص دائماً على دعم متابعيه ومحاولة تحقيق طلباتهم منه.







