تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري تامر حسني، ظهر فيه وهو يقف إلى جانب طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وقد رصدت الكاميرا كيف منع نفسه من الإمساك بيدها.

فيديو متداول لتامر حسني وبسمة بوسيل

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المشهد، معتبرين أنه دليل عن أن تامر لا يزال يحب بسمة ويري أن يعودا.

وكانت بسمة قد تحدثت للمرة الأولى، عن انفصالها عن تامر حسني، وأشارت إلى أن حلم العودة إليه سيتحقق في يوم من الأيام.

بسمة بوسيل: «كنت من معجبات تامر حسني قبل زواجي منه.. وهو حب حياتي»

قالت الفنانة بسمة بوسيل، إنَّ حلم الزواج لأي بنت «فرح وفستان زفاف»، ولكني بدل الفستان الأبيض والزفة نزلي بيان صحفي بالفرح، مؤكدة: «لكني محستش إني بضحي بالعكس لأننا اتفقنا على كده، ومقدرش أقول إن دي غلطة تامر أو غلطتي لأني عارفة إني متجوزة حد مشهور جداً وبالتالي هاحترم آراء الناس زي ما بطالبهم يحترموا رأيي».

شهرة تامر حسني كانت جديدة عليا في بداية علاقتنا

وأضافت «بوسيل»، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على شاشة «الحياة»، أنَّ «شهرة تامر حسني كانت جديدة عليا وقتها ومستفزة ومخيفة وعمري كان صغير جداً لدرجة كنت بتهز نفسياً فعلاً وبخاف.. عملنا فرح وكل حاجة لكن في خصوصية تامة ولم نعلنها لكن هناك من نشرها وأعلنها للصحافة».

قبلت بزواج دون فستان فرح

واستطردت: «كنت من المعجبات بتامر قبل زواجي منه، وكنت آراها مجرد متابعة على الإنترنت ولم أتخيل أن أعيشها يوما ما في حياتي، وخوفت حد يعمل فيا حاجة وبالتالي رضخت لكل شيء حولي وقتها وقبلت زواج بلا فستان فرح لأني كنت عايزة أكمل حياتي مع تامر.. لأنه حب حياتي».

وأكدت: «مينفعش آجي يوم وأقول: تضحياتي دي كانت خسارة لأن تامر يستاهل.. لما اخترته مش بس عشان حبيته كشخص ولكن لأني كنت عايزاه يبقى أبو عيالي وعشان زواجي ضحيت بالغنا.. عشان الرجل اللي بحبه.. ومش أي حد أنا هاحبه هيبقى أبو عيالي وده اللي علمه لي أبي الراحل».

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