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تامر حسني يوجه رسالة إلى إبنة عامر منيب

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نشر الفنان ” تامر حسني ” عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة ل ” مريم ” إبنة الفنان الراحل ” عامر منيب ” .

وجه من خلالها رسالة إلى مريم احتفالا بتخرجها ويهنئها قائلا : ” أكيد بابا فرحان بيكي دلوقتي .. وأنا كمان فرحان بيكي يا أحلى مريوم ” .

كان الملحن خالد عادل قد احتفل عبر حسابه الشخصي على موقع ” فيس بوك ” بحفل تخرج مريم من الجامعة يوم الجمعة 5 يوليو الجاري بنشر عدة صور لها من حفل التخرج .. بالإضافة إلى تلميحه لظهورها في عمل فني ما قريبا .

كما وجهت مريم رسالة إلى والدها عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” بهذه المناسبة وكتبت : ” أنا اتخرجت يا بابا ” .

ويذكر أن عامر منيب قد فارق الحياة في شهر نوفمبر لعام 2011 بعد صراع مرير مع مرض السرطان .

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