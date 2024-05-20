تصدّرت النجمة الكويتية روان بن حسين “ترند” شبكات التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو جمعها بأحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال المصري وطليق النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.
روان بن حسين وأبو هشيمة
ورصدت عدسة الكاميرا بن حسين وأبو هشيمة في حديث جانبي، خلال حضورها زفاف الفنانة الشابة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي إلى محمد المغازي في حفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاركة العروس وشقيقها فرحتهما.
وأطلت الفنانة الخليجية بفستان باللون الأصفر من تصميم مواطنها ظاهر باقر، تميّز بقصة Off Shoulder مع كمين طويلين منفوشين، مع تطريز الخرز في الجزء العلوي، مع حمالتين ناعمتين من الخرز أيضاً.
يذكر أن أبوهشيمة تزوج من الفنانة هيفاء وهبي لمدة 4 سنوات قبل انفصالهما، وفي مارس/آذار 2020، أعلن زواجه من الممثلة ياسمين صبري وانفصل عنها بتاريخ 4 مايو/أيار 2022.
من هي روان بن حسين؟
ولدت روان بن حسين في الكويت عام 1996 لأم أردنية الجنسية وأب كويتي الجنسية، ولديها متابعة ضخمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشارك جمهورها بصور وفيديوهات تعبر عن أنشطتها وحياتها اليومية.
وتعد روان من الشخصيات المؤثرة في مجال الأزياء والموضة، حيث تتلقى دعوات لحضور العديد من الفعاليات والمناسبات العالمية.
على الرغم من نجاحها وشهرتها، إلا أن حياتها الشخصية لم تكن بعيدة عن الجدل، فقد تزوجت روان من رجل الأعمال الليبي يوسف المقيرف بعد فترة خطوبة قصيرة، وأنجبت ابنتها الوحيدة لونا.
بعد فترة، قررت الانفصال عن زوجها بعد تعرضها لحادثة اغتصاب منه، الأمر الذي أثار ردود فعل قوية وجدلا واسعا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
واعتقلت روان بتهمة مضايقة زوجها وتمزيق ملابسه من قبل السلطات البريطانية، قبل أن يتم الإفراج عنها في وقت لاحق.
إن لم تستحِ فاصنع ما شئت !
لولا فلوسه أبو هشيمه و لا وحده تلتفت عليه
وجهه كله حشو مش طبيعي !
كل وحده تتقرب له زيجة كم شهر او سنة بعدين تاخذ المقسوم و هدايا و ألماس و تخلع و يرجع
يبحث عن وجه جديد ، لأن هو معتقد النساء كلهن سلعه بسبب كم وحده ترخص نفسها و تطمع بثروته وفلوسه ، زيجات أو ب الأحرى صفقات
سريعة مؤقتة .
طلب خاص لنورت:
يا ريت لو تعطوا للسيدة سماح عاطف اجازة طويلة شوية ترتاح ابعثوها الى المالديف او الموريشيوس او مراكش خلوها ترتاح من نورت شوية و تغير جو و تستمتع بالاجواء الجميلة هناك و جيبوا شي أدمين آخر يؤمن بالاختلاف و التنوع الثقافي و يؤمن بأن الدنيا واسعة فيها خمس قارات و خمس محيطات و سبعة بحار و غابات و انهار و اجناس و لغات و اقوام كثيرة خليه يجيب لنا أخبارهم لأن السيدة سماح عاطف من اسمها باين أنها مصرية و تؤمن بأن الدنيا كلها تدور حول مصر و هي مركز الكون لهذا اخبارها لا تتعدى حدود مصر .. و هناك حقيقة تغيب عنها و هي ان الدراما المصرية لم يعد لها متابعين خارج مصر مثل زمان و الدليل ان ثلاثة أرباع الفنانين الذين تأتي بأخبارهم انا شخصيا لا اعرفهم لأني صار لي مدة طويلة جدا لم اعد اتابع الدراما المصرية و العربية عامة.
قالك المثل: الرأس الي ما يدور كدية هههههه خيتي خايلاه دوري رأسك شي شوية جهة باقي القارات البعيدة و جيبي أخبار من هناك ههههه رانا ملينا.
ماذا تقول أنت؟