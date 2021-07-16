وجهت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، رسائل حادة اللهجة، عبر احد حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتقد فيها المجتمع الذكوري، ركزت فيها على صفة عدم الوفاء دون ان توضح من المقصود بكلامها.



وفاجأت نجيم متابعيها عبر “إنستغرام” بمنشور كتبت فيه: “الوفاء غالٍ جداً فلا تتوقعه من رخيص.. تبّاً لمجتمع ذكوريّ خالٍ من الرّجال”، ولم تترك النجمة اللبنانية مساحة لمتابعيها للاطمئنان عليها، إذ أغلقت خاصية التعليقات منعاً للتكهنات والقيل والقال.



ولم يعرف بعد ما إذا دخلت في خلافات مع طليقها المهندس هادي الأسمر أم لا، علماً بأن نادين نجيم، مؤخراً ولأول مرة، كشفت في مقابلة تلفزيونية عن تفاصيل طلاقها، فقالت إن الطلاق أخذ منها وقتاً للتفكير فيه وحسمه.

وأوضحت أن الأسباب تظل بينها وبين طليقها، لكنها أكدت أنها لم تكن سعيدة، ومنحت الكثير من الفرص لزوجها السابق هادي الأسمر.



وأكدت النجمة اللبنانية أن فقدان السعادة في حياتها الزوجية كان سبباً رئيسياً في اتخاذها قرار الطلاق، معقبةً: “بقية الأسباب بتضل داخل البيت وبيني وبينه.. لكن بكل بساطة أنا ما كنت سعيدة، ولا مبسوطة”، مشيرةً إلى أنها، في الفترة الحالية، تعيش حياتها من أجل ولديها “هيفن”، و”جيوفاني”، مضيفة: “أوقات ببلع الموس بضحي وبسكت عن كتير من الأمور عشانهم”.

وحول ما إذا كانت مستمرة في صداقتها مع طليقها، قالت نادين نجيم إن المشاكل أصبحت آخر همها، ولا ترد على بعض ردود الفعل، كون كل شخص له ردة فعل مختلفة، موضحة: “بعرف إني أخدت القرار وما راح أرجع لورا، وما في حدا بيترك التاني إذا كان مبسوط وسعيد”.



وتابعت النجمة اللبنانية: “بغض النظر إذا كان في تحليلات ما إلها طعم أو كذب الشريك أو الشريكة وحكي بشي ما له طعم مش مهم، ما حدا راح يعرف بحياته الحقيقة إلا حال قعدوا مع الاتنين سوا، وهذا ما راح يصير كل واحد بيشوف الأشياء من منظاره، لو هو عطا الأسباب بتقولي الحق معه، ولو عطيت من منظاري الأسباب بتقولي الحق معي ما لإننا ما راح نلتقي على الحق”.