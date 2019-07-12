“تجاعيد” تظهر على وجه أصالة.. كيف بدت؟

علقت الفنانة السورية ​أصالة​ على حفلها في الباحة – السعودية بـ : “سعدت جدّاً اليوم بحفل الباحه وبتمنّى أرجع زورها بأقرب وقت لأستمتع بهواها الشامي وطبيعتها السّاحره وناسها الكرام الطيّبين”.

سعدت جدّاً اليوم بحفل الباحه 🙏🏻 وبتمنّى أرجع زورها بأقرب وقت لأستمتع بهواها الشامي وطبيعتها السّاحره وناسها الكرام الطيّبين #أصالة pic.twitter.com/tAKgiCW17p — Assala (@AssalaOfficial) July 11, 2019

ولكن اللافت، بعد أن أرفقت أصالة هذا التعليق بصورة من إطلالتها في هذا الحفل، قام أحد المتابعين بالتعليق على صورتها بصورة أخرى تم تعديلها بشكل أظهر تجاعيد على وجه أصالة، مشيرا إلى أن أصالة ستكون جميلة للغاية حين تصبح عجوزة.

ولا شكّ في أن أصالة ظهرت في الصورة الأساسية بغاية الجمال.