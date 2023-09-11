شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصور من جلسة تصوير جديدة لها، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور والمتابعين.

سعر فستان مي عمر

وأطلّت مي عمر في الصور بفستان أخضر قصير لامع، مزين بريش في نهايته من فالنتنيو، وكان سعر الفستان حوالي 7,900 أي 261 ألف جنيه مصري.

وتركت مي عمر شعرها ينسدل ناعمًا على كتفها من تصفيف حجار، مع مكياج بألوان ترابية وتحديد للعين مع خبيرة التجميل رشا دياز.

وكانت انتشرت موضة فساتين بالريش الكثير من الفنانات حيث ظهرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة بفستان قصير لامع ومزين بالريش.

الفستان من موقع بيعه

مي عمر تحتفل بعيد ميلاد محمد سامي

من ناحية أخرى، احتفلت الفنانة مي عمر بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد سامي، الذي يوافق يوم 26 أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع حصوله على جائزة أفضل مخرج في مهرجان القاهرة للدراما.

وشاركت مي عمر صورة برفقة زوجها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة: «عيد ميلاد سعيد للشخص الأكثر محبة ورعاية وطيب القلب على الإطلاق، أحب مشاركة الحياة معك، صديقي المفضل العبقري، شكرًا لكونك على ما أنت عليه».

عمل فني جديد يجمع مي عمر وسامي

يشار إلى، أن الثنائي الفني مي عمر ومحمد سامي يعيشان حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يواصلان تصوير مشاهد مسلسل «نعمة الأفوكاتو» الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024.

ويشارك مي عمر في بطولة مسلسل «نعمة الأفوكاتو» عدد كبير من النجوم، أبرزهم، أحمد زاهر، بيومي فؤاد، أروى جودة، سلوى عثمان، طارق النهري، ولبنى ونس، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد سامي.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

وتدور أحداث مسلسل نعمة الافوكاتو في إطار اجتماعي لايت، حيث تجسد مي عمر خلاله دور محامية وتدخل في صراعات مع طليقها أحمد زاهر ضمن الأحداث العمل، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، والعمل مكون من 15 حلقة.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »