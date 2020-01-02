تجريح وانتقادات قاسية لمايا دياب بسبب وجهها.. صارت مخيفة

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو للفنانة اللبنانية مايا دياب سجل أثناء وجودها في كواليس الحفل الذي أحيته في القاهرة لمناسبة نهاية العام.

وظهرت فيه وهي تسير في اتجاه المسرح قبل أن تقوم من تلتقط الفيديو بمناداتها والتوجه إليها بالمعايدة.

وأطلقت إطلالة الفنانة موجة واسعة من التعليقات التي شملت فستانها وشعرها. إلا أن أكثر ما لفت الانتباه هو شكل وجهها حيث رأى الكثير من المتابعين أنه تغير كثيراً بشكل سلبي.

ومما جاء في التعليقات القاسية: “ليه هيك صايرة؟ شو عاملة بوجهها؟” و”شوف الوجه يخرع” و”وجهها صاير غريب كانت أحلى” و”صارت مخيفة”.