“تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ولا أحد يتخلى عن حلمه بسهولة ولكن الظروف أحياناً أقوى من احلامنا” هكذا اعلن الفنان السوري الشاب عدي ايمن عن اعتزال الفن بعد مشوار غير طويل في مجال الغناء.

وتابع عدي ايمن حديثه لـ “نورت” قائلا “يؤسفني حقاً أن أعلن اعتزالي مجال الغناء وهذا لأسباب عدة اجتمعت بآنٍ واحدلن اتطرق لها لان الحديث بها يطول انما اود ان انفي بعض الشائعات التي طالتني اثر هذا الموضوع.”

اما عن اسباب الاعتزال المبكر فقال عدي: “انا لم اعتزل بسبب رأي احد من الناس مهما كان لانني اعرف وافهم جيدا أن كل شخص سيجد من يحبه ومن يكرهه ومن يدعمه ومن يحاربه ومن يغار منه ايضا.” واضاف “لم اعتزل لسبب ديني فانا لم اغير رأيي في حكم الموسيقى شرعاً فمن قالوا انه ترك وتاب الله.. فانا دائما اتوب الله واطلب الغفران والعفو منه لانني بشر خطاءٌ وصواب..”

يذكر ان عدي ايمن هو فنان سوري شاب بدأ مشواره الفني عام ٢٠١٥ كمنشد ديني ثم توجه للغناء واطلق اول اعماله الغنائية عام ٢٠١٧ وفي رصيده اكثر من ١٠ اغاني منفردة اشهرها(الموت المشروع – مجنونتي – نجوى كرم) واصدر البومه الغنائي الاول والوحيد عام ٢٠١٩ بعنوان (ضد العشق) وضم ٥ اغاني جميعها كانت باللهجة العراقية.(مريض بيك – قصة غرام – المرحوم – خان نفسه – خلص علي حبك)