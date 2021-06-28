كشفت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري، تفاصيل جديدة عن مرضها للمرة الأولى، موضحة أنها تحتاج لعملية ”قسطرة بالمخ“ لكنها تؤجل ذلك منذ عام.

وردت الدري، على سؤال وردها عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، بشأن حديثها مسبقًا عن حاجتها لعملية دون التحدث في التفاصيل، حيث توقع أحد متابعيها أن تكون تلك العملية تجميلية في الأنف وأنها خضعت لها.

وردت الدري، في مقطع فيديو قائلة إنها“لم تُجرِ جراحة تجميلية حتى الآن“، لكنها مريضة وتحتاج عملية أخرى عبارة عن ”قسطرة بالمخ“.

وتابعت هبة الدري، أن تاريخها المرضي يعود إلى عام مضى، واكتشفت وجود مشكلة خلال تصويرها مسلسل ”الروح والرية“، حيث كانت تتعرض لإغماءات لأكثر من مرة وصداع شديد، حتى أنها عند قيادتها للسيارة تعرضت للإغماء ولكنها لم تصب في حادث أو تتعرض سيارتها لأضرار، بستر من الله.

وعقّبت هبة الدري، أن“الطبيب المعالج حدد لها، تاريخ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، لإجراء العملية، لكنها في 25 كانون الثاني/ يناير، سافرت إلى البحرين، ولم تلتزم بموعد الجراحة“، مردفة“أنها بعد العودة حصلت على موعد جديد للجراحة في رابع أيام عيد الفطر الماضي، ولكنها سافرت إلى دبي ولم تتم العملية أيضًا“.

ومضت“الدري“، قائلة إنه تم تحديد موعد جديد حاليًا هو، اليوم الأحد، مضيفة أنه وبحسب الطبيب فالأمر لا يحتاج إلى ”بنج كلي“، لكنه سيكون من خلال“بنج موضعي“، في منطقة الفخذ، للدخول عبر ”كاميرا“ إلى المخ، على أن تحصل على مهدئات حال استمرار شعورها بلحظات إجراء العملية.

واستطردت هبة الدري، قائلة إنها“تحتاج تلك العملية بشكل ضروري للوقوف على المشكلة الرئيسة داخل رأسها، لاسيما أنها تحتاج حاليًا لإجراء القسطرة بأسرع وقت“، مشددة على أن توضيحها هذا يؤكد أن العملية التي كانت تتحدث عنها ليست لها علاقة بالتجميل نهائيًا.