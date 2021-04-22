حددت محكمة جنح الشيخ زايد يوم 29 مايو المقبل كأولى جلسات الدعوى التي أقامها الفنان ” محمد رمضان ” ضد الإعلامي ” عمرو أديب ” متهما إياه بسبه وقذفه من خلال برنامجه الحكاية .

وذلك على خلفية الهجوم الذي شنه عمرو أديب على محمد رمضان بسبب فيديو الأخير الذي ظهر به وهو يلقي دولارات في مياه حمام السباحة مشيرا إلى أنه قصد نشره في أعقاب صدور حكم بدفع رمضان لتعويض للطيار أشرف أبو اليسر .

وطالب الدكتور ” أحمد الجندي ” محامي محمدرمضان في دعواه بتعويض قدرة مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وجاء في صحيفة صحيفة الدعوى أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبق صحفي إعلامي وشهرة زائفة فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية .

وأضافت الدعوى أنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته .. وأن المتهم قد ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ وذلك عبر قناة أم بي سي .