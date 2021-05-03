كشف مصدر مقرّب من الفنانة المصرية دلال عبد العزيز عن تطورات حالتها الصحية في مستشفى العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لافتاً الى أن حالتها الصحية بدأت تتحسّن بعد انخفاض درجة حرارتها ولكنها ما زلت موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

من ناحية أخرى، كشفت المصادر أن زوجها النجم القدير سمير غانم لا يزال موضوعاً على أجهزة التنفس الاصطناعي وسط تضارب الأنباء عن إصابته بقصور في الكلى وليس فيروس كورونا.

وأُصيبت عبد العزيز بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسل “عالم موازي”، وكانت تعاني صعوبة في التنفس منذ خمسة أيام تقريباً، ومنذ نقلها الى أحد مستشفيات طريق السويس، وهي تخضع لجلسات أوكسجين بعد انخفاض نسبة الأوكسجين في دمها.

وتشارك دلال عبد العزيز في دراما رمضان للموسم الحالي بمسلسل “ملوك الجدعنة”، وتخلل الحلقة 18 منه مشهد مؤثر عن وفاة “الحاجة عطية” التي تجسّد هي دورها، والتي ودّعت ابنها “سرية” (عمرو سعد) وهي تنظر إلى السماء وتبتسم وتتحدث عن جمال ما ترى في لحظاتها الأخيرة.