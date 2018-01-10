تحويل فيلم لعادل إمام إلى عمل ساخر.. كيف سيكون ردّ فعله؟ فن

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أكد الفنان الكوميدي حمدي الميرغني، أحد نجوم فرقة “مسرح مصر”، أن العرض القادم من “مسرح مصر” سوف يحمل إسم “شمس الزناتي”، وهو أحد الأفلام الشهيرة التي قدمها النجم الكبير عادل إمام.

وجاء إعلان الميرغني على حسابه على “انستغرام”، ومن المقرر أن يتناول العرض هذا الفيلم بشكل كوميدي ساخر، ما اثار ضجة كبيرة بين المتابعين. وتساءل البعض عما إذا كان “الزعيم” سيتقبل هذه السخرية من الفيلم أم سيعلن غضبه على نجوم المسرح.

يذكر أن فريق عمل “مسرح مصر” تسبب في العديد من المشكلات مع عدد من النجوم بعد تغيير أعمالهم الفنية وطرحها بطريقة كوميدية، ومنهم النجم محمد صبحي وورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذين تناولتهم عروض الفريق بشكل ساخر ولم يتقبلوا الأمر.

من جهة ثانية، بدأ “الزعيم” تصوير أول مشاهده في مسلسل “عوالم خفية” الذي سيعرض خلال السباق الرمضاني المُقبل.

والمسلسل من تأليف مجموعة من الشباب، ويشارك في بطولته كل من صلاح عبدالله ومي سليم، وهو من إخراج رامي إمام.