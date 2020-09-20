​تحية كاريوكا​، هي واحدة من أشهر الراقصات في مصر، ومن الأمور الهامة في حياتها بعيداً عن عدسات الكاميرات داخل ستديوهات التصوير، الجانب الشخصي من حياتها، وتحديداً زيجاتها، فالفنانة الراحلة تعتبر صاحبة أكبر رقم قياسي في عدد الزيجات بين الفنانات، حيث تزوجت 14 مرة، وذلك لإصرارها ألا يلمسها رجل إلا في الحلال، بحسب ما أعلنت الممثلة الراحلة ​”رجاء الجداوي”​ إبنة شقيقة تحية كاريوكا.

حيث كان الزواج الأول كان من أنطوان عيسى ابن شقيقة الراقصة بديعة مصابني وذلك في عام 1939، ولكنها انفصلت عنه بعد عام واحد فقط لتتزوج في العام نفسه من محمد سلطان باشا الذي كان واحداً من أثرياء مصر ولكنها انفصلت عنه بعد 6 أشهر حيث أصر على أن تترك الرقص، وفي المرة الثالثة تزوجت من ضابط أميركي يدعى ليفي أشهر إسلامه لأجلها واصطحبها معه إلى الولايات المتحدة، ولكنهما لم يستمرا سوياً فترة طويلة.

الزواج الرابع كان من المخرج الكبير ​فطين عبد الوهاب​، ولكنها انفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة عليها، أما الزواج الخامس فكان من الفنان ​أحمد سالم​ الذي انفصل عن زوجته أمينة البارودي من أجلها وقد أحبته بجنون وسافرت إلى فلسطين وهناك ترددت شائعات قوية عن وجود علاقة بينه وبين اسمهان، فانفصلت كاريوكا عنه قبل العودة إلى القاهرة، لتتزوج مرة سادسة ولمدة شهرين فقط من حسين عاكف طيار الملك فاروق الخاص

الراقصة الإستعراضية “تحية كاريوكا”

أما النجم السينمائي “رشدي أباظة” فكان الزوج السابع وقد وجدته مع امرأة فرنسية في ​لبنان​ في شارع الحمرا تحديداً، فطلبت الطلاق بعد أن ضربت الفرنسية “علقة”، بالرغم من ذلك أشارت كاريوكا أن الفنان رشدي أباظه يعد أفضل أزواجها، وبعد أشهر عديدة تزوجت من أحد ضباط الملك البكباشي مصطفى كمال صدقي الذي اعتقل بعد قيام الثورة عام 1952 فانفصلت عنه.

تحية كاريوكا ورشدي أباظه أثناء عقد قرانهما

صورة تجمع الفناة تحية كاريوكا بزوجها الـ سابع الدونجوان رشدي أباظه

تحية كاريوكا ورشدي أباظه في منزلهما

أما الزوج التاسع لتحية كاريوكا كان الشاب عبد المنعم الخادم وكان مشهوراً بوسامته وثرائه الشديدين وتهافتت النساء عليه واستمرت معه 5 سنوات، ليطلب منها الإعتزال فانفصلت عنه بعام 1956، وبعد ذلك التقت البكباشي طبيب حسن حسين وتزوجته الزواج العاشر لكنها انفصلت عنه عندما علمت أن هناك مشاعر حب بينه وبين المطربة اللبنانية صباح، ووقتها حاولت كاريوكا الإنتحار وأخذت الكثير من الحبوب ليتم إنقاذها في المستشفى وقررت الإضراب عن الزواج ثلاث سنوات.

كما تزوجت تحية كاريوكا للمرة الحادية عشرة من المطرب ​”محرم فؤاد”​ ولكنها لم تستمر معه أكثر من 6 أشهر، أما الزوج الثاني عشر فكان أحمد ذو الفقار صبري الذي تزوجته لمدة عام فقط

تحية كاريوكا وزوجها الـ حادي عشر المطرب محرم فؤاد

وتعد أطول زيجات كاريوكا وأكثرها قسوة من الكاتب المسرحى “فايز حلاوة” الذى استمر زواجها منه 18 عاما وانتهى بخلافات ومأساة بعدما طردها حلاوة من شقتها بملابس البيت، بعدها تزوجت من المخرج ​حسن عبد السلام​، حتى وفاتها.

الفنانة تحية كاريوكا وزوجها الـ ثالث عشر المخرج المسرحي فايز حلاوة

وفي مثل هذا اليوم الموافق 20 سبتمبر في عام 1999 رحلت عن عالمنا سيدة الرقص الشرقى الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا بعد حياة حافلة بالفن والنضال والحب والأحداث الساخنة، أبدعت خلالها فى التمثيل والرقص والمواقف الوطنية، وعانت كاريوكا فى بداية حياتها وتعذبت على يد شقيقها بعد وفاة والدها الذى قيدها بالحديد وحبسها، حتى هربت من الاسماعيلية وهى صبية وشقت طريقها الفنى وعانت فى بداياتها كثيراً حتى حققت االشهرة.

اسمها الأصلى بدوية محمد كريم على السيد، واسمها الفنى تحية كاريوكا، وهى مولودة في ٢٢ فبراير ١٩١٥ في الإسماعيلية اكتشفتها الراقصة محاسن، ثم كانت بدايتها الفنية عام ١٩٣٤ عندما ظهرت ككومبارس في صالة (رتيبة وأنصاف) ثم اشتغلت بفرقة (بديعة مصابني) براتب ستة جنيهات في الشهر، قفزت إلى ١٠٠ جنيه، وأصبحت الراقصة الأولى في مصر. ثم أصبحت نجمه سينمائية كبيرة وتألقت في العديد من الأفلام تاركة ميراثًا من الأعمال الفنية التي أثرت مكتبة السينما المصرية، منها: (لعبة الست، شباب امرأة، خلي بالك من زوزو، أم العروسة، وداعًا بونابرت، السقا مات).