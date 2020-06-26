تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ ميشيل كفوري إبنة الفنان اللبناني وائل كفوري .

وقد انشغل البعض في تشبيه ميشيل كفوري لأهلها، فكثرت التعليقات الّتي أشارت إلى أن ميشيل لا تشبه والدتها أنجيلا بشارة في ملامح وجهها، بل ورثت تكاوين وجه والدها فيما شدّد آخرون على تطابق شكل الفكّ بين الإبنة ووالدها بالإضافة إلى نظرة العينين، ما جعلهم يعلّقون بأنها نسخة مُصغّرة عن وائل كفوري.

يذكر ان وائل كفوري رزق بابنته الأولى”ميشيل”عام 2014 ثم ابنته الثانية ميلانا عام 2016 وكان يرفض الكشف عن صور عائلته غير ان زوجته انجيلا بشارة قامت بنشر صور لهما بعد انفصالهما.