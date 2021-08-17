نشر الاعلامي اللبناني ايلي باسيل عبر حسابه على انستغرام مقطع فيديو لسيدة ترقص مع أحد الرجال بطريقة مثيرة مرتدية المايوه في احد المسابح في منطقة فقرا – لبنان.

وأشار باسيل بالتعليق الذي ارفق هذا الفيديو به إلى ان هذه السيدة هي الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، متهما اياها بعدم احترام الاوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان حيث كتب ”بالوقت اللي أغلب الناس ولعان قلبها على يلّي صار بهالبلد… في ناس مولعتها بغير طريقة“.

وتابع باسيل: ”نادين نسيب نجيم قلبي، عكار جزء من لبنان والشهداء لبنانيّي أو لأن هالانفجار بعيد عن بيتك وما في مجال للاستثمار فيه…المفروض نلمّ حالنا أقلّه اليوم بس!!“.

لكن إيلي عاد وحذف الفيديو، وكتب: ”للأسف لما نزلت بوست نادين نجيم ركز على الشاب اللي معها، ومش على رسالة الملامة الإنسانية اللي بدي وصلها“.

وتابع: ”ولأن المنحى راح على غير محل، بعيدا عن الواجبات الوطنية اللي كلنا، يعني كلنا مسؤولين، واللي كنت وما زلت طالب فيها من هالوسط الانتهازي المقرف، ولأنه تحول الموضوع لفضيحة فنية مش وقتها أبدا، واحتراماً لأرواح قتلى المجزرة، اللي ما بدي ياكن تلتهوا عن اللي صار فيهم، ارتأيت ببساطة وبإصرار مني أنا شخصياً إني أمحيه“.

غير ان مصادر اعلامية لبنانية نفت ان تكون هذه السيدة نادين نسيب نجيم كما لم تعلق النجمة اللبنانية على الفيديو سلبا او ايجابا.