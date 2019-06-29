تدهور الحالة الصحية لأشهر إعلامية كويتية لقبت بـ”أم الكويتيين”

تدهورت الحالة الصحية لل​إعلام​ية الكويتية ​أنيسة محمد جعفر​، الشهيرة بـ”ماما أنيسة” والتي تعد واحدة من أشهر الإعلاميين الكويتيين ولقبت بـ”أم الكويتيين”.

وكشفت عن الموضوع الإعلامية الكويتية ​فجر السعيد​، التي نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما وعلّقت بالقول:”حبيبتي وحبيبة الكويتيين كلهم تمر بوعكة صحية في مستشفى السلام، ادعوا لها ياما أسعدتكم وياما شاركت أجيالكم أغلبها من الـ1961 وهي أم لكل الكويتيين، أرجوكم كثفوا الدعاء لها تستاهل ماما أنيسة”.

حبيبتي وحبيبة الكويتيين كلهم تمر بوعكه صحيه في مستشفى السلام #ادعولها ياما اسعدتكم وياما شاركت اجيالكم اغلبها من الـ 1961 واهي أم لكل الكويتيين … ارجوووووووووووكم كثفوا الدعاء لها تستاهل #ماما_أنيسه … اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفِ أنت الشّافي لا شافي إلّا أنت.🙏🏻 pic.twitter.com/G7sA9y3ZOx — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 27, 2019

يُذكر أن الإعلامية أنيسة محمد جعفر، اشتهرت من خلال اسم “ماما أنيسة”؛ لأنها كانت متخصصة في برامج الأطفال.

وقدمت العديد من البرامج في التلفزيون والإذاعة، منها: جنة الأطفال، ومع الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، عيال الديرة، وفي الإذاعة: ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، للحديث معًا، ومع الشباب.