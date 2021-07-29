تعرضت الفنانة الكويتية انتصار الشراح لانتكاسة جديدة في وضعها الصحي، حيث أكد زوجها مازن التميمي تدهور حالتها، عقب مرور أسبوعين على مغادرتها بلادها بغية العلاج في الخارج.

وتعاني انتصار الشراح من تطورات أزمة صحية حادة، منذ أن أجرت عملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020، حيث ساءت حالتها الصحية، وتم نقلها إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري.

الفنانه الجميله انتصار الشراح



حالتها حرجه تطلبكم الدعاء لا تبخلون عليها بليلة الجمعه رسمت الابتسامه على وجيهكم سنين كثيره



اسال الله العظيم ان يشافيك ويعافيك pic.twitter.com/OfIFutZZUO — فقران (@ChrisNoxxx) July 29, 2021

وذكرت صحيفة ”الأنباء“ المحلية في الكويت أن مازن التميمي زوج انتصار الشراح طلب لها الدعاء من جانب محبيها، مبينا أنها أصبحت بين يدي الله ولعل الدعاء يغير القدر في وضعها الصحي.

ودون الإعلامي الكويتي مفرح الشمري منشورا له عبر حسابه في موقع إنستغرام، أوضح فيه أن انتصار الشراح بيد الله بعد انتكاس حالتها الصحية، مردفا أن زوجها يتمنى عودتها بصحة وسلام لبلادها ويفرح بشفائها جمهورها في الدول الخليجية.

وكانت انتصار الشراح سافرت، يوم 13 يوليو الجاري، إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث استكملت إجراءات سفرها للعلاج برفقة ابنها سالم.