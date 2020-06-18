نشرت الفنانة المصرية ” منى إش إش ” طليقة الفنان ” ماجد المصري ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشفت من خلاله عن تطورات حالتها الصحية .

وذلك بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ عدة أيام بعد قيامها بإجراء كافة الفحوصات الطبية .

فكتبت قائلة : ” قدر الله وماشاء الله فعل .. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مهما أخدنا حذرنا .. للأسف الكورونا سببت لي جلطات وزاد ضيق التنفس ” .

وتابعت : ” لكن أنا مطمئنة وثقتى ويقينى بالله قوى إنه يشفينى ويعافينى وتعدي الأزمة دي علي خير إن شاء الله .. ويارب إشفى كل مريض يتألم .. دعواتكم حبايبى وإطمنوا عليا إن شاء الله كرم ربنا كبير ورحمته واسعة ” .