كشف الموسيقار والملحن ” فهد العبد الله ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” عن دخول الفنان السعودي ” خالد سامي ” إلى المستشفى يوم أمس السبت بعد تدهور حالته الصحية .

وذلك في محاولة لإسعافه حيث يعاني من مرض الكلى وقام الأطباء مؤخرا بتأخير إجراء عملية زراعة كلية له بسبب وقف العمليات في المستشفيات على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا .

مما أدى إلى سوء حالته أثناء تواجده في منزله الذي كان معزولا به تماما بسبب ضعف مناعته .

وكتب فهد العبد الله في تغريدته قائلا : ” الحبيب الصديق خالد سامي يدخل للمستشفى هذا اليوم بعد أن زادت حالته سوءا بسبب وقف العمليات في أغلب مستشفيات المملكة جراء جائحة كورونا .. دعواتكم يا أحبة لمن لا يكره أحدا ومحب لكل الناس فهو بأمس حاجة لدعواتكم ” .