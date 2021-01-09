نُقل الفنان المصري ” هادي الجيار ” يوم أمس الجمعة إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .

حيث تدهورت الحالة الصحية له ومعاناته من مشاكل في التنفس وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي .

وكشفت الفنانة ” نهال عنبر ” عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر عن أن الحالة الصحية للفنان هادي الجيار غير مستقرة وحرجة وإنه نقل إلى العناية المركزة بسبب وجود مشاكل في الأكسجين .. وطلبت من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل .

يذكر أن هادي الجيار كان قد أعلن منذ أيام عن إصابته بفيروس كورونا في منشور له عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” فكتب قائلا : ” ضربنى فيروس كورونا اللعين .. نسألكم الدعاء بالشفاء ” .