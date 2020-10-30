احتفلت الفنانة السورية صباح الجزائري بعيد ميلاد ابنتها الفنانة الشابة ترف التقي، ووجهت لها رسالة عبرحسابها على إنستغرام أرفقتها بصورة للأخيرة.

وقالت الجزائري، 65 عامًا، لابنتها ترف :”كوني كما تشتهين يا حلوة كل الأيام..كل سنة وانتِ بألف خير”، وردت عليها ترف فكتبت :”اذا انتِ بخير انا بألف خير ماما الله يحميكي ويخليكي فوق راسنا “.

كما انهالت الرسائل من الجمهور إلى الفنانة ترف النقي ووالدتها، تضمنت في طياتها التمنيات بالتألق والنجاح الدائم، لهما، وأن تسير ترف على نهج والدتها التي قدمت مسيرة فنية طويلة لافتة جدًا ستبقى في ذاكرة الجمهور أبرزها شخصيتها “أم عصام” في السلسلة الدرامية الشامية “باب الحارة”.

وكان من بين النجمات اللاتي قدمن التهنئة أيضًا لترف التقي، الفنانة سولاف فواخرجي حيث كتبت لها:”أحلى ترف والله الله يحميها ويحميكم” وكندة حنا التي كتبت: “كل عام وترف بألف خير” اما شقيقتها رشا فكتبت “صمصوم قلبي من جوا واكثر”.

على الصعيد الفني، تواصل الممثلة الشابة ترف التقي حاليا تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي “لآخر العمر” تأليف سامر إسماعيل، وإخراج باسل الخطيب، بطولة وائل رمضان ورنا شميس وغيرهما.

يذكر ان صباح الجزائري متزوجة من رباح التقي ولها منه ثلاثة ابناء هم الممثلة والمخرجة رشا التقي وترف تقي ممثلة وكرم التقي وكانت صباح قد نشرت قبل ايام صورة لعائلتها وعلقت عليها كاتبة: “كل يوم الصبح بشكر ربّي على نعمة وجودكن وبدعي من قلبي يحفظكن و يحميكن ”.

وكانت ترف قد نشرت صورة لها مع والدتها تعايدها في عيد ميلادها وعلقت عليها كاتبة: “بكرا بوجودك بيهون..كل سنة وانتِ سالمة يا قمر الزمان ”.