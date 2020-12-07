أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن تلقيه أربعة الاف فكرة حتى الان ضمن المبادرة التي اطلقها تحت عنوان “أفكار للترفيه”.

وكتب تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا: “وصل عدد الافكار اللي وصلت لنا ٤٠٠٠ فكره تقريباً حتى الان … حتى أبيار مرسله فكره وش اسوي فيها ذي ياناس”.

وصل عدد الافكار اللي وصلت لنا ٤٠٠٠ فكره تقريباً حتى الان … حتى أبيار مرسله فكره وش اسوي فيها ذي ياناس — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 6, 2020

وردا على طلب الشاعر محمد السكران منه دعمها قال آل الشيخ ساخرا: “اخاف ابلش زياده وتصير تحضر اجتماعات”.

اخاف ابلش زياده وتصير تحضر اجتماعات — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 6, 2020

بدورها نشرت أبيار مقطع فيديو تمنت فيه ان نتال فكرتها اعجاب تركي آل الشيخ.

يذكر ان تركي آل الشيخ كان قد تحدث عن أبيار خلال حواره مع الإعلامي الرياضي بتال القوس حيث قال: “والله هي أولا ليست منا من آل الشيخ تميم … أسم على اسم … وفعلاً حقيقية ولها سنه تطاردني في كل مكان … انا الي مستغربه وش لاقيه فيني عشان كل هالهوس ؟! انا اهلي معرف كيف مستحمليني”.

والله هي أولا ليست منا من آل الشيخ تميم … أسم على اسم … وفعلاً حقيقية ولها سنه تطاردني في كل مكان … انا الي مستغربه وش لاقيه فيني عشان كل هالهوس ؟! انا اهلي معرف كيف مستحمليني — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020