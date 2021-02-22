استعان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بالفنان السوري جورج سوف للرد على الشائعات التي تلاحقه في الفترة الاخيرة.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو من اغنية “كلام الناس” والتي تقول كلماتها “كلام الناس لا بقدم ولا بأخر كلام الناس ملامة وغيرة مش اكثر” وعلق عليه كاتبا: “دواء الاشاعات”.

بدوره علق جورج وسوف على تغريدة آل الشيخ كاتبا: “يا جبل ما يهزك ريح”.

يا جبل ما يهزك ريح — Georges Wassouf (@wassouf) February 22, 2021

وكان تركي آل الشيخ قد نفى قبل ذلك خبرا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمه لنادي الشرطة العراقي منافس نادي الأهلي في دوري أبطال آسيا.

وكتب تركي آل الشيخ ردا على تقارير تكفله بصفقة ريفاس لاعب الهلال السابق من أجل ضمه لفريق الشرطة العراقي كاتبا “خبر كاذب وغير مستغرب” و “أنا صاحب الموضوع وأقول لك مهوب صحيح”.

خبر عاري عن الصحه !! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 21, 2021

خبر كاذب وغير مستغرب — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 21, 2021