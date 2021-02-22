استعان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بالفنان السوري جورج سوف للرد على الشائعات التي تلاحقه في الفترة الاخيرة.
ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو من اغنية “كلام الناس” والتي تقول كلماتها “كلام الناس لا بقدم ولا بأخر كلام الناس ملامة وغيرة مش اكثر” وعلق عليه كاتبا: “دواء الاشاعات”.
بدوره علق جورج وسوف على تغريدة آل الشيخ كاتبا: “يا جبل ما يهزك ريح”.
وكان تركي آل الشيخ قد نفى قبل ذلك خبرا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمه لنادي الشرطة العراقي منافس نادي الأهلي في دوري أبطال آسيا.
وكتب تركي آل الشيخ ردا على تقارير تكفله بصفقة ريفاس لاعب الهلال السابق من أجل ضمه لفريق الشرطة العراقي كاتبا “خبر كاذب وغير مستغرب” و “أنا صاحب الموضوع وأقول لك مهوب صحيح”.
الله اعلم
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