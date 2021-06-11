أعلن تركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن قرب اصدار روايته الأولى التي تحمل عنوان «تشيللو».

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: وصلتني بروفة روايتي الأولى من دار الطباعة والنشر وأضاف: انتظروها في معرض الكتاب القادم في الرياض إن شاء الله وستتحول إلى فيلم سينمائي قريباً.

ستباع هذه الرواية بدولار امريكي واحد او مايعادله في كل أنحاء العالم دعماً للثقافة … (( التواصل والقراءة والقيم الفكرية لا تقدر بثمن )) تركي آل الشيخ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 10, 2021

وأورد آل الشيخ على غلاف الرواية أنه سيتم بيعها بدولار أمريكي واحد أو ما يعادله في كل أنحاء العالم دعما للثقافة وختم بعبارة: «التواصل والقراءة والقيم الفكرية لا تُقدّر بثمن».