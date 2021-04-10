فاجأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، متابعيه على تويتر بظهوره في كواليس برنامج المقالب الجديد “رامز عقله طار” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال خلال شهر رمضان.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو ظهر فيه داخل كواليس برنامج رامز جلال، حيث ظهر وهو جالس على مقعد ويعطي ظهره للكاميرا تعبيرا عن التشويق بينما قال رامز جلال “لأول مرة في غرفة الأسرار، معانا معالي المستشار مع رامز اللي عقله طار”.

في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة … وفي شهر رمضان المبارك … وعلى قناة mbc … انتظروا #رامز_عقله_طار برعاية هيئة الترفيه pic.twitter.com/C87xCfjif2 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 10, 2021

ويسأل رامز روبوتا صغيرا في الغرفة بالإنجليزية “خمن، من معنا اليوم؟”، فيجيب الروبوت “بالتأكيد أبو ناصر”، في إشارة لتركي آل الشيخ.

وعلق آل الشيخ على الفيديو كاتبا: “في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة … وفي شهر رمضان المبارك … وعلى قناة mbc … انتظروا #رامز_عقله_طار برعاية هيئة الترفيه”.

وقد حقق الفيديو نسبة مشاهدة مرتفعة كما أثار ردود فعل واسعة حيث علق الاعلامي المصري عمرو اديب محذرا رامز جلال: “لو رامز قرب لمعاليك احنا حنهد المحطه كلها على دماغه”.

حيوحشنا رامز — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 10, 2021

أما الفنان عمرو دياب فقد علق كاتبا: “اووووبا! ابو ناصر مع رامز.. دي حلقة للتاريخ” ليجيبه المستشار مازحا “احنا مراعين انك لسى في ريعان الشباب عشان كذا ماحاولنا فيك”.

احنا مراعين انك لسى في ريعان الشباب عشان كذا ماحاولنا فيك — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 10, 2021

يذكر أنه تم تسريب أسماء بعض ضحايا البرنامج وكان منهم أحمد سعد وويزو وسمية الخشاب ومحمود عبد الرحيم ”جنش“ حارس مرمى نادي الزمالك ومحمد مجدي ”قفشة“ لاعب النادي الأهلي، وأيضًا محمد هاني ومروان محسن وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي.