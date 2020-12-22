نشر الكاتب في صحيفة “عكاظ” د. عبد الله الرشيد مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” من مسلسل “#ربيع قرطبة” وعلق قائلاً: “ستبقى ثلاثية الأندلس من أعظم الأعمال العربية الدرامية التي لا تُمل، مسلسل مكتوب باحتراف، نص شعري بليغ، مزج تاريخ السياسة والاقتصاد، والأبعاد الثقافية الاجتماعية.. إبداع #حاتم علي، ووليد سيف.. والأمل المفقود بالجزء الضائع.. الأيام الأخيرة لغرناطة.”
وتفاعل رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ مع تغريدة الرشيد وعلق بالقول: ” فعلاً ثلاثية تاريخية خصوصاً ربيع قرطبة … وكانت بداية عشقي لتمثيل #تيم حسن. كانت مسلسلات رمضان ننتظرها بشوق”.
وقد رد الفنان السوري تيم حسن على آل الشيخ معبرا عن شكره للمستشار على محبته للدور قائلاً: ” لربيع قرطبة مكانة كبيرة عندي، وأبقى فخور الحمد لله يعيش كل هذي السنين فيُذكر ويُنصف ويُختَص وأنا معه. بقي سقوط غرناطة من هذه السلسلة لتكتمل ال#رباعية الأندلسية كما خُطط لها لولا عدة عقبات، فيا رب نتوفق ونعمله ويعجبكم وتعيش هي السلسلة أكثر وأكثر”.
كما عبر آل الشيخ عن استعداده لتقديم اي دعم لتحضير الجزء الرابع من العمل حيث كتب ردا على عبدالله الرشيد: “اذا القصه جاهزه ليه لا واي دعم اقدر اقدمه جاهز”.
وقد عبر تيم حسن عن سعادته بكلمات آل الشيخ قائلا: “إهتمامكم الله يبارك فيك بيشجعنا وبيسعدنا ، وإن شاء الله بهمتك العالية نحقق خطوة انتظرها محبي السلسلة عبر الوطن العربي سنوات طويلة ..كل الشكر يا أبـو نـاصـر”.
يذكر أن حسن قدّم ثلاثة أعمال من تاريخ الأندلس هي “ربيع قرطبة”، و”صقر قريش” وملوك الطوائف” للكاتب وليد سيف والمخرج حاتم علي، على أن تكتمل السلسلة بآخر أجزائها والذي يحمل اسم “سقوط غرناطة” ولم يبصر النور حتى اليوم.