نشر الكاتب في صحيفة “عكاظ” د. عبد الله الرشيد مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” من مسلسل “#ربيع قرطبة” وعلق قائلاً: “ستبقى ثلاثية الأندلس من أعظم الأعمال العربية الدرامية التي لا تُمل، مسلسل مكتوب باحتراف، نص شعري بليغ، مزج تاريخ السياسة والاقتصاد، والأبعاد الثقافية الاجتماعية.. إبداع #حاتم علي، ووليد سيف.. والأمل المفقود بالجزء الضائع.. الأيام الأخيرة لغرناطة.”

وتفاعل رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ مع تغريدة الرشيد وعلق بالقول: ” فعلاً ثلاثية تاريخية خصوصاً ربيع قرطبة … وكانت بداية عشقي لتمثيل #تيم حسن. كانت مسلسلات رمضان ننتظرها بشوق”.

وقد رد الفنان السوري تيم حسن على آل الشيخ معبرا عن شكره للمستشار على محبته للدور قائلاً: ” لربيع قرطبة مكانة كبيرة عندي، وأبقى فخور الحمد لله يعيش كل هذي السنين فيُذكر ويُنصف ويُختَص وأنا معه. بقي سقوط غرناطة من هذه السلسلة لتكتمل ال#رباعية الأندلسية كما خُطط لها لولا عدة عقبات، فيا رب نتوفق ونعمله ويعجبكم وتعيش هي السلسلة أكثر وأكثر”.

ألف شكر يا أبو ناصـر أسعدتني جدآ بكلماتك

لربيع قرطبة مكانة كبيرة عندي، وببقى فخور الحمدلله يعيش كل هالسنين فيُذكر ويُنصف ويُختَص وأنا معه.

بقي سقوط غرناطة من هالسلسلة لتكتمل الرباعية الأندلسية كما خُطط لها لولا عدة عقبات، فيارب نتوفق ونعمله ويعجبكم وتعيش هالسلسلة أكثر وأكثر.. https://t.co/irNKAV7CoG — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) December 21, 2020

كما عبر آل الشيخ عن استعداده لتقديم اي دعم لتحضير الجزء الرابع من العمل حيث كتب ردا على عبدالله الرشيد: “اذا القصه جاهزه ليه لا واي دعم اقدر اقدمه جاهز”.

اذا القصه جاهزه ليه لا واي دعم اقدر اقدمه جاهز — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 21, 2020

وقد عبر تيم حسن عن سعادته بكلمات آل الشيخ قائلا: “إهتمامكم الله يبارك فيك بيشجعنا وبيسعدنا ، وإن شاء الله بهمتك العالية نحقق خطوة انتظرها محبي السلسلة عبر الوطن العربي سنوات طويلة ..كل الشكر يا أبـو نـاصـر”.

إهتمامكم الله يبارك فيك بيشجعنا وبيسعدنا ، وإن شاء الله بهمتك العالية نحقق خطوة انتظرها محبي السلسلة عبر الوطن العربي سنوات طويلة ..كل الشكر

يا أبـو نـاصـر https://t.co/8Ml1zOcUE0 — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) December 22, 2020

يذكر أن حسن قدّم ثلاثة أعمال من تاريخ الأندلس هي “ربيع قرطبة”، و”صقر قريش” وملوك الطوائف” للكاتب وليد سيف والمخرج حاتم علي، على أن تكتمل السلسلة بآخر أجزائها والذي يحمل اسم “سقوط غرناطة” ولم يبصر النور حتى اليوم.