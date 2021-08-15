أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن مفاجآت سارة في موسم الرياض المقبل 2021.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في تويتر ”‏بتخطيط ودعم سمو سيدي حفظه الله … وبالتعاون مع عدة جهات مشكوره … قريباً سنبهر العالم بأيادي سعودية“ وأضاف آل الشيخ :“٢٠١٩م كان تخيل، ٢٠٢١ تخيل أكثر موسم الرياض“.

وحظي منشور آل الشيخ بتفاعل واسع بين الفنانين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادرا بهذه الخطوة.

وعلقت الفنانة السورية أصالة قائلة ”‏كلّ التّوفيق لمنّ يسعى ويعمل ويطوّر وبكلّ المجالات يرتقي .. دائماً في المقدّمه هكذا اعتدنا أنّ يكون وطن الرّوح ‎#السعوديه“.

كذلك علقت الفنانة نوال الكويتية كاتبة: “موفقين يابوناصر وستبهرون العالم بإذن الله”.