أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن عمل جديد يجمع كل من الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، وسيتم عرضه على قناة “MBC”.

ونشر “آل الشيخ”، في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر” صورة تجمعه بـالشيخ وليد البراهيم وعلق عليها كاتبا :”في اجتماع في الأيام الماضية مع أخي الشيخ وليد البراهيم، لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc العملاق الإعلامي الكبير”.

الله يقوّيك ياأبو ناصر وتنشر الطمأنينه وتعلّم الطموح والعمل والإخلاص والرّوح الحلوه وألًف مبروك لمجموعة #MBC هالتّعاون مع الفنّانين الكبيرين #ناصر_القصبي و #عبدالله_السدحان وللشّبخ وليد الابراهيم دائماً محبّتنا وافتخارنا بجهوده المتصاعده للارتقاء بمجموعته. @Turki_alalshikh https://t.co/g1cBtAB01u — Assala (@AssalaOfficial) March 5, 2021

وأضاف ” آل الشيخ”:” نزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على mbc، مبروك لجمهور الفنانين الكبيرين، وشكرًا بوخالد”.

وقد علقت اصالة على التغريدة كاتبة: “الله يقوّيك ياأبو ناصر وتنشر الطمأنينه وتعلّم الطموح والعمل والإخلاص والرّوح الحلوه وألًف مبروك لمجموعة #MBC هالتّعاون مع الفنّانين الكبيرين #ناصر_القصبي و #عبدالله_السدحان وللشّبخ وليد الابراهيم دائماً محبّتنا وافتخارنا بجهوده المتصاعده للارتقاء بمجموعته.”

ويعد ناصر القصبي وعبدالله السدحان من أكثر النجوم تأثيراً في المجتمع السعودي، فقد ارتبطا فنياً منذ بدايتهما في المجال في ثمانينيات القرن الماضي، وقدَّما سوياً عديداً من الأعمال الدرامية، منها “أيام لا تنسى”، و”عودة عصويد”، و”كلنا عيال قرية”، و”طاش ما طاش” بأجزائه الـ 18، وهو العمل السعودي الأشهر في الموسم الرمضاني، كما عملا سوياً في المسرح، وقدَّما مسرحيات، منها “حمود ومحيميد”، و”تحت الكرسي”، إضافة إلى شراكتهما التجارية في شركة الهدف للإنتاج الإعلامي لسنوات طويلة.