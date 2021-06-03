كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن مفاجأة بشأن عودة الفنانة المصرية شريهان للمسرح.

ونشر آل الشيخ تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها عودة شريهان للمسرح بعد غياب لسنوات طويلة، عبر مسرحيتها الجديدة “كوكو شانيل”، المقرر عرضها على منصة “شاهد VIP” السعودية.

أنا سعيدة. — Sherihan (@Sherihan) June 2, 2021

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتير: “ترقبوا .. عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب سنين في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفيه”.

بدورها عبرت شريهان عن سعادتها بهذا العمل حيث علقت على تغريدة آل الشيخ كاتبة: “أنا سعيدة”.

وكانت صحيفة “الشروق” المصرية قد كتبت، في العشرين من الشهر الماضي، أن ظهور شريهان الناجح في شهر رمضان، من خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات، قد دفع مجموعة قنوات mbc، للدخول في مفاوضات مع المنتج جمال العدل، لتحصل على حق عرض المسرحية الاستعراضية “كوكو شانيل”.

وأوضحت الصحيفة أنه “رغم مرور ثلاث سنوات كاملة على انتهاء الفنانة شريهان من تصوير المسرحية الاستعراضية “كوكو شانيل” تأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل، ضمن مشروع عودتها للتمثيل، الذي يضم 13 عرضا مسرحيا عن 13 سيدة تركت بصمة في التاريخ، وكان مخططا أن يتم إنتاجها للعرض مباشرة على شاشة التلفزيون، قبل أن يتوقف المشروع لأسباب إنتاجية، إلا أن الشركة المنتجة أجلت عرض المسرحية لحين اكتمال المشروع”، فإن ظهور شريهان الناجح في رمضان دفع مجموعة قنوات mbc، في الفترة الماضية، للدخول في مفاوضات، لتحصل على حق عرض المسرحية، بالتوازي مع عمليات المونتاج والمكساج لتكون المسرحية جاهزة للعرض، وتخرج للنور في نسختها النهائية خلال الفترة المقبلة.

ستعرض مسرحية الأسطورة #كوكو_شانيل قريباً جداً على قناة من أقوي وأعظم القنوات في الشرق الأوسط، عقدي مع شركة العدل جروب انتهي منذ سنوات وفترة طويلة جداً ولم يسفر عنه إلا مسرحية واحدة فقط وهي كوكوشانيل. https://t.co/V9mdgf2a9w — Sherihan (@Sherihan) March 9, 2021

وكانت شريهان كشفت عن قرب عرض المسرحية دون أن تحدد اسم القناة، وذلك في معرض ردها على أحد متابعيها على “تويتر” في مارس/ آذار الماضي، وقالت: “ستعرض مسرحية الأسطورة كوكو شانيل قريبا جدا على واحدة من أقوى القنوات فى الشرق الأوسط”، متابعة: “عقدي مع شركة العدل غروب انتهى منذ سنوات، ولم يسفر عنه إلا مسرحية واحدة فقط وهي كوكو شانيل”.