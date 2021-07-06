كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ عن موعد عرض مسرحية ”كوكو شانيل“، والتي ستكون بوابة العودة للفنانة شريهان مرة أخرى للأضواء بعد غياب استمر إلى أكثر من 20 عامًا .

وقال ”آل الشيخ“ عبر تغريدة كبتها على حسابه على ”تويتر“:“‏بعد انتظار سنين طويلة، عودة النجمة شريهان ‎@Sherihan في مسرحية ‎#كوكوشانيل يوم 20 يوليو“.

بعد انتظار سنين طويلة عودة النجمة شريهان @Sherihan في مسرحية #كوكو_شانيل يوم ٢٠ يوليو من انتاج العدل جروب على منصة @ShahidVOD ومجموعة mbc العملاقة برعاية #هيئة_الترفيه pic.twitter.com/YxKz3xuwHf — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 6, 2021

وبين في ذات التغريدة أن المسرحية“من إنتاج العدل جروسب على منصة ‎،@ShahidVOD ومجموعة mbc العملاقة برعاية ‎#هيئة الترفيه“.

النجمة شريهان بإطلالتها الساحرة تعود من جديد على خشبة المسرح

#كوكو_شانيل



برعاية الهيئة العامة للترفيه



وتقديم مجموعة MBC



من إنتاج العدل جروب



ابتداءً من 20 يوليو



حصرياً على#ShahidVIP

https://t.co/FpYDsYtCK0

@Sherihan@GEA_SA pic.twitter.com/prrP8faRHI — SHAHID (@ShahidVOD) July 5, 2021

وأعادت شريهان، نشر تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، كان نشرها آل الشيخ، عبر حسابه على ذات الموقع، تضمنت مقطع فيديو قصيرًا عن إعلان عودتها للفن بعد غيابها لسنوات.

وعلقت شريهان بالقول:“عمل شاق، أتمنى أن ينال إعجاب جمهور الـshahidvod وmbc في جميع أنحاء العالم، وجمهوري الحبيب، ألف مبارك“.