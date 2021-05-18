علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على كلام وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية شربل وهبة عبر تغريدة كتبها على حسابه على تويتر.

وقال آل الشيخ: “اولاً افتخر اني بدوي وافتخر اني راعي غنم الي على فكره وظيفة اكثر من ٢٥ رسول ومنها حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم …وافتخر اني من ارض الابطال والصحابه … الي اقدر اقوله الله يعيين الشعب اللبناني الشقيق فمنهم اشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام …!”.

اي والله يا اخي ابو ناصر. الله يعين الشعب اللبناني ، الذي دفع وما زال يدفع ثمن غباء الآخرين. الشعب اللبناني براء من هذه الطبقة السياسية التي دمرت الأخضر واليابس وجعلت الشباب يهاجر هرباً وقرفاً منهم. https://t.co/DDIPyewU0d — RaghebAlama (@raghebalama) May 18, 2021

بدوره أكد الفنان اللبناني راغب علامة على كلام آل الشيخ قائلا “اي والله يا اخي ابو ناصر. الله يعين الشعب اللبناني ، الذي دفع وما زال يدفع ثمن غباء الآخرين. الشعب اللبناني براء من هذه الطبقة السياسية التي دمرت الأخضر واليابس وجعلت الشباب يهاجر هرباً وقرفاً منهم.”.

واللبنانيون يفتخرون بالعلاقات الطيبة مع المملكة التي فتحت أبوابها للإبداع اللبناني وعاملت اللبنانيين وكأنهم مواطنين سعوديين. وتبقى الروابط التي تجمع الشعبين والدولتين أقوى من أي كلام غير مسؤول. https://t.co/3MYSbEjyt8 — Annabella Hilal (@annabella_hilal) May 18, 2021

اما الاعلامية أنابيلا هلال فعلقت كاتبة: “واللبنانيون يفتخرون بالعلاقات الطيبة مع المملكة التي فتحت أبوابها للإبداع اللبناني وعاملت اللبنانيين وكأنهم مواطنين سعوديين. وتبقى الروابط التي تجمع الشعبين والدولتين أقوى من أي كلام غير مسؤول.”.

يذكر ان كلام وزير الخارجية البناني شربل وهبة خلال استضافته في حلقة الامس في برنامج “المشهد اللبناني” على قناة الحرة قد اثار موجة كبيرة من الانتقادات سواءا خليجيا او لبنانيا.