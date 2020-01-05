تركي ال الشيخ يظهر بلوك جديد حليق الذقن والشارب !

ظهر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس السابق لهيئة الرياضة بشكل جديد ومختلف تمامًا لجماهيره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقام تركي آل الشيخ بنشر صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو حليق الذقن والشارب، ولا يرتدي الزي السعودي (الجلباب والعقال)، فيما كتب رئيس ومالك نادي ألميريا الإسباني “وحشتوني”، مع رسوم تعبيرية لأيادي تصلي وقلب وعلم المملكة العربية السعودية.
وحشتوني🙏🏻❤️🇸🇦 pic.twitter.com/RfpD2uXmzh
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 4, 2020
وعلق أحد المتابعين مازحا على الصورة بأنه لم يتعرف على المستشار تركي آل الشيخ نظرًا للتغير الكبير الذي حدث في هيئته، فيما تمنى أخرون الشفاء له بعد أن ترددت مؤخرًا أنباء عن سفره للخارج لتلقي العلاج.