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تركي ال الشيخ يظهر بلوك جديد حليق الذقن والشارب !

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تركي ال الشيخ

تركي ال الشيخ

ظهر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس السابق لهيئة الرياضة بشكل جديد ومختلف تمامًا لجماهيره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام تركي آل الشيخ بنشر صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو حليق الذقن والشارب، ولا يرتدي الزي السعودي (الجلباب والعقال)، فيما كتب رئيس ومالك نادي ألميريا الإسباني “وحشتوني”، مع رسوم تعبيرية لأيادي تصلي وقلب وعلم المملكة العربية السعودية.

وعلق أحد المتابعين مازحا على الصورة بأنه لم يتعرف على المستشار تركي آل الشيخ نظرًا للتغير الكبير الذي حدث في هيئته، فيما تمنى أخرون الشفاء له بعد أن ترددت مؤخرًا أنباء عن سفره للخارج لتلقي العلاج.

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