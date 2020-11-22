فاجأت الراقصة الأرمينية المقيمة في مصر الشهيرة باسم صافيناز، جمهورها بالتصريحات التي أدلت بها في ظهورها التلفزيوني الأخير؛ إذ تحدثت عن خيانة زوجها لها وانفصالها عنه بسبب ذلك، والعروض التي تلقتها للزواج سرا.

ورغم أن تلك التصريحات وضعت اسم صافيناز في قائمة الأكثر تداولا بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، إلا أن إطلالتها خلال اللقاء، كان لها نصيب أيضا من تعليقات الجمهور.

وما زاد من حدة تلك التعليقات أن الإطلالة كشفت في أحد المشاهد التي التقطتها الكاميرا عن حجم الترهلات التي تعاني منها صافيناز لا سيما في منطقة الفخذين، رغم أنها لم تتجاوز السادسة والثلاثين من عمرها بعد؛ إذ إنها من مواليد (20 ديسمبر/ كانون الأول 1983).

ومن ضمن التعليقات التي تم رصدها حول هذه اللقطة؛ “جسمها مترهل كتير”، “هي فيها نسبة ترهل فعلاً بس حلوة قوي”، “مش مترهلة خالص هي جمب وركها بس”، فيما قال آخر، إن لزوجها الحق بالانفصال عنها بسبب الترهلات التي تملأ جسدها، على حد قوله.