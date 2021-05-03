حلّت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي ضيفة على برنامج “علي ونجم” الذي يعرض طيلة موسم شهر .رمضان 2021، وتطرقت الى العديد من المواضيع بخصوص فنها وشخصيتها وعائلتها
وأشارت الممثلة الكويتية إلى أنها لم تندم على تصريحها أنها تعيش قصة حب في أحد اللقاءات التلفزيونية عام 2014، رغم أن الجمهور لا زال يسألها عن هذا الشخص.
وأوضحت أنها عندما قالت ذلك وقتها كانت تعيش في أجواء رومانسية وتشعر أن الحياة وردية ولكنها حاليا أصبحت مقتنعة أنه ليس كل شيء يمكن أن يقال.
كما أكدت فاطمة الصفي انها لا تحبذ الزواج حيث تساءلت “اتزوج ويعدين؟” ثم تابعت “ما أفضل اني اتزوج بس يعني اذا صارت خير وبركة”.
وعن سبب عدم رغبتها في الزواج، قالت فاطمة الصفي “أحس يعني خصوصا بعد الفترة اللي مريت بها وأنا اصور مسلسل دفعة بيروت ونحن تمينا فترة وايد برة ما كان في ريال سيتحمل مرته تقد سنة او عشرة اشهر بره ولو انا كنت متزوجة وعندي عيال كنت انا منهارة نفسيا”.
وقد اثار تصريح فاطمة الصفي الجدل حيث وافقها العديد من الفتيات الرأي وتساءلن نفس السؤال وهو “تزوجت وبعدين” ليرد عليهن اخرون مؤكدين على اهمية العائلة في الحياة وهو ما ستندم عليه فاطمة الصفي في مرحلة لاحقة من حياتها.