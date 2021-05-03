حلّت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي ضيفة على برنامج “علي ونجم” الذي يعرض طيلة موسم شهر .رمضان 2021، وتطرقت الى العديد من المواضيع بخصوص فنها وشخصيتها وعائلتها

وأشارت الممثلة الكويتية إلى أنها لم تندم على تصريحها أنها تعيش قصة حب في أحد اللقاءات التلفزيونية عام 2014، رغم أن الجمهور لا زال يسألها عن هذا الشخص.

وأوضحت أنها عندما قالت ذلك وقتها كانت تعيش في أجواء رومانسية وتشعر أن الحياة وردية ولكنها حاليا أصبحت مقتنعة أنه ليس كل شيء يمكن أن يقال.

كما أكدت فاطمة الصفي انها لا تحبذ الزواج حيث تساءلت “اتزوج ويعدين؟” ثم تابعت “ما أفضل اني اتزوج بس يعني اذا صارت خير وبركة”.

وعن سبب عدم رغبتها في الزواج، قالت فاطمة الصفي “أحس يعني خصوصا بعد الفترة اللي مريت بها وأنا اصور مسلسل دفعة بيروت ونحن تمينا فترة وايد برة ما كان في ريال سيتحمل مرته تقد سنة او عشرة اشهر بره ولو انا كنت متزوجة وعندي عيال كنت انا منهارة نفسيا”.

وقد اثار تصريح فاطمة الصفي الجدل حيث وافقها العديد من الفتيات الرأي وتساءلن نفس السؤال وهو “تزوجت وبعدين” ليرد عليهن اخرون مؤكدين على اهمية العائلة في الحياة وهو ما ستندم عليه فاطمة الصفي في مرحلة لاحقة من حياتها.

والله نفس تفكيري وبعدين؟ اجيب عيال اقعد طول عمري شايله همهم لما اموت — سماء (@xwcll) May 2, 2021

تكون اسرة وتستمتع بحياتها مع زوجها وعيالها ، هذه سنة الحياة — هلالي وكفى (@DOGHIM14) May 2, 2021

طبعا هالكلام يشمل الولد والبنت على حد سواء محد يحب الوحدة — فهوو (@fhof110) May 2, 2021

لأننا نخاف عليه يموت على سرير الحاله في بيته ومحد يدري عنه الا بعد ٣ايام كل واحد له قراراته في حياته بس تفكيره في سن١٠غير عن٢٠وعن٣٠ ممكن ياخذ قرار في سن صغير ومحد يعلمه وش العواقب ويتحسف حنا ننبه فقط والباقي عليه براحته — ʜɴ (@iii511x) May 3, 2021