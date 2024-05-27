أعلنت الفنانة ياسمين رئيس استعدادها لحفل زفافها على رجل أعمال، من خارج الوسط الفني، والتي كانت مفاجأة لجمهورها، لأنها لم تعلن من قبل هويته أو أنها تعيش في قصة حب مع أي شخص بعد انفصالها عن زوجها السابق المخرج هادي الباجوري.

زواج ياسمين رئيس

وكشفت الأنباء أن العريس هو رجل أعمل يُدعى أحمد عبدالعزيز، ولكن ياسمين لم تتحدث عنه، أو تنشر صورًا تجمعهما.

هوية رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز:

– يدعى أحمد عبدالعزيز، وهو رجل أعمال من خارج الوسط الفني.

– سبق له الزواج من الأبنة الصغري للفنانة رغدة.

– يعمل في استكشاف الموارد المعدنية وإعادة تدوير النفايات الصلبة.

– لديه مشروعاته الاستثمارية الخاصة في البنيان العربي.

– شغوف بالرياضة وخاصة الجيم بالإضافة لحب الصيد.

– شغوف بسباق السيارات.

حنة ياسمين رئيس

وظهرت ياسمين رئيس في مجموعة صور وسط صديقاتها، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأبيض خلال حفل الحناء الذي يسبق الزفاف.

وحضر حفل حناء ياسمين رئيس عدد من زملائها في الوسط الفني، ومنهم: دينا الشربيني، صبا مبارك، ميرهان حسين، نجلاء بدر ولقاء الخميسي.

انفصال ياسمين رئيس والمخرج هادي الباجوري

انفصال المخرج هادي الباجوري والفنانة ياسمين رئيس وقع قبل عامين تقريبا، بعد هذه الحلقة التي تحدث فيها عن قبوله تقديم زوجته مشاهد جريئة، إذ أعلنت الفنانة ياسمين رئيس يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 خبر طلاقها رسميًا من المخرج هادي الباجوري، وذلك بعد 7 سنوات من الزواج، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، قائلة: «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم، الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم».

وجاء خبر الطلاق بعد أيام قليلة من الأزمة التي صاحبت تصريحات زوجها التليفزيونية بشأن رفضه لمصطلح السينما النظيفة، وتأكيده أن المشاهد الرومانسية والقبلات ضرورة للأفلام ويجب ألا نخجل منها.

آخر أعمال ياسمين رئيس

فنيًا، آخر أعمال ياسمين رئيس هو “مسلسل جودر” بطولة ياسر جلال، وعرض في موسم رمضان الماضي.

وآخر أعمال ياسمين رئيس في السينما هو فيلم “أنا لحبيبي”، مع كريم فهمي وبيومي فؤاد وسوسن بدر.

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