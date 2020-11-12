أثار الإعلامي الكويتي مشاري بويابس سخرية بين المتابعين، بعد اعترافه بأنه حلم بارتباطه

بالفنانة شمس الكويتية دون علم عائلته، وغضبت والدته منه وقامت بضربه وشتمه بسبب ذلك.

وبدأ بويابس سرد حلمه بفيديو نشره عبر “سناب شات” قائلاً: “يجب أن أتخلص من النوم في وقت الظهر لأنني أحلم بها أحلاماً عجيبة، فاليوم حلمت أنني متزوج من الفنانة شمس الكويتية. وسافرت معها إلى شهر العسل، وأمسكت بنا والدتي متلبسين”.

وتابع: “في الحلم تزوجت شمس دون علم عائلتي، وقامت والدتي بحذفي بكعب حذاء في

رأسي، وأمسكت بي في أحد المحلات وهزأتني أمام الناس بأبشع الألفاظ”.

وأشار بويابس أنه استيقظ وأراد الاعتذار لوالدته بسبب ماشعره من واقعية الحلم، مضيفاً: “في ساعة وربع بسبب هذا الحلم أصبح لدينا تفكك أسري، وحين استيقظت من النوم، أردت أن أهاتف والدتي وأعتذر لها”.

وقد أثار حلم بويابس موجة من السخرية على مواقع التواص الاجتماعي حيث كتب احدهم: “حلم وبنفسه يتحقق ” فيما قال اخر “كلام فاضي يبي يسوي شوووو بدون محتوى”.