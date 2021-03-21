أجاب النجم المصري مدحت صالح على أسئلة الدمية “كارو” السريعة، خلال ظهوره في برنامج “لايف من الدوبلكس”، مع “أبلة فاهيتا”، وكشف عن إسمه الحقيقي وتفاصيل من حياته الشخصية، فأكد أن اسمه الحقيقي هو “محمد محمود صالح وهبه”، مشيراً إلى أن مَن اختار اسمه الفني هو الموسيقار حلمي بكر، كما أوضح سريعًا عدد زيجاته، ونرصد في السطور التالية هويات زوجات الفنان مدحت صالح الخمسة.

كانت الفنانة نورا شقيقة النجمة بوسى أول زوجات الفنان مدحت صالح، إلا أن زواجهما لم يصمد طويلًا وانفصلا بعد ستة أشهر من الزواج، وعلق مدحت صالح على هذا الانفصال بأنه كان “عيب صغير” حين قررا معًا إنهاء تلك العلاقة.

وتزوج الفنان مدحت صالح للمرة الثانية من الفنانة سمية الألفى التى تكبره بسبع سنوات وكان رابع أزواجها، واستمر هذا الزواج لمدة عامين فقط حيث كانا شديدا الغيرة على بعضهما البعض لتتطلق سمية منه وتعود إلى حبها الوحيد الأول الفنان فاروق الفيشاوى.

وبعد طلاق الفنانة شيرين سيف النصر من رجل الأعمال عبد العزيز الإبراهيمى، قررت الزواج من الفنان مدحت صالح، لتكون ثالث زوجاته من الوسط الفنى، إلا أن هذا الزواج لم يكتب له الاستمرار سوى أربعة أشهر فقط.

كما أن للفنان مدحت صالح زيجتان من خارج الوسط الفني أولهما كانت من “ليلى صديق”، شقيقة زوجة الكابتن فاروق جعفر، ورزق منها بطفلين وهم:( رانيا وأدهم)، وكان زواجه الأخير من الشاعرة “نورا الباز”، والتي لا يترك مناسبة إلا ويمدحها ويعبر عن مدى حبه لها، حيث قال في أحد اللقائات التلفيزيونية إنها تُعد أقرب الناس إليه، وقبلته بكل عيوبه وميزاته.

كما ووجهت أبلة فاهيتا بعض الأسئلة المحرجة للفنان مدحت صاحل في فقرة بعنوان “سؤال وعقاب” ليضطر أن ينفذ العقاب التي طلبته منه بسبب تهربه من إجابة الأسئلة، حيث قام بالغناء وعلى كتفه ثعبان، ولعب بالصاجات، كما ارتدى باروكة ورقص دبكة.

وكشف مدحت صالح عن صداقته بالفنانة الراحل صباح قائلا: “صباح من أحلى السيدات اللى بشوفها في حياتى وهى تركيبة تخلى الإنسان يكون مقبل على الحياة وهى من أجمل القلوب اللى بشوفها بس كانت بتخاف جدا”.

وعن منع مطربى المهرجانات قال مدحت صالح: “أنا مش مع منع حد، يا رب كل المصريين يغنوا ولكن أنا مع أحل المشكلة أشوف مشكلتى معاهم في إيه بالظبط وأحاول أحلها وأديهم فرصتهم ينطلقوا ويشتغلوا”.

وطلبت منه أبلة فاهيتا غناء بعض كلمات الأغانى على ألحان أغنيات أخرى، من بينهم كلمات أغنية “بوس الواوا” للنجمة هيفاء وهبى على لحن أغنية “المليونيرات”، الأمر الذى أضحك الجمهور الحاضر للحلقة.