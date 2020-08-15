انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورة من عقد زواج عرفي بين الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” ومدير أعمالها السابق ” محمد وزيري ” والذي جاء بتاريخ 24 مارس 2017 .

وتضمن العقد عددا من البنود التي أقر بها الطرفين بعد إيجاب وقبول هيفاء وهبي بأنها رغبت وقبلت الزواج من محمد وزيري على سنة الله ورسوله وعلى الصداق المسمى بينهما وأمام الشهود الحاضرين .

والتي جاء من بينها أن هذا الزواج ليس لغرض المتعة الوقتية أو غيرها من الأسباب المبطلة للزواج وخلوهما من الأمراض المعدية الخطيرة .. والتأكيد على إنه في حالة إنجاب أطفال فإنهم ينسبون إلى وزيري ويعترف بهم وملزم بهم بكافة الأشكال .

كما جاء في تفاصيل العقد أيضا أن المهر المتفق عليه بينهما هو 1000 جنيه مصري .. وكشف عقد الزواج أيضا أن فارق العمر بينهما هو 12 عاما حيث أن هيفاء من مواليد 10 مارس 1974 بينما وزيري من مواليد 13 نوفمير 1986 .

على الجانب الآخر خرج ” ياسر قنطوش ” محامي الفنانة هيفاء وهبي بتصريحات له أكد من خلالها على أن وثيقة عقد الزواج المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي مزورة وغير حقيقية .

وأشار إلى إنه سوف يرفع دعوى قضائية ضد وزيري ومحاميه بالطعن بالتزوير في حال تقديم هذا العقد لأي جهة .. وأن عقد الزواج سيضع محمد وزيري في السجن لسنوات أطول من التي تنتظره على حد قوله .