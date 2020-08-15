انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورة من عقد زواج عرفي بين الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” ومدير أعمالها السابق ” محمد وزيري ” والذي جاء بتاريخ 24 مارس 2017 .
وتضمن العقد عددا من البنود التي أقر بها الطرفين بعد إيجاب وقبول هيفاء وهبي بأنها رغبت وقبلت الزواج من محمد وزيري على سنة الله ورسوله وعلى الصداق المسمى بينهما وأمام الشهود الحاضرين .
والتي جاء من بينها أن هذا الزواج ليس لغرض المتعة الوقتية أو غيرها من الأسباب المبطلة للزواج وخلوهما من الأمراض المعدية الخطيرة .. والتأكيد على إنه في حالة إنجاب أطفال فإنهم ينسبون إلى وزيري ويعترف بهم وملزم بهم بكافة الأشكال .
كما جاء في تفاصيل العقد أيضا أن المهر المتفق عليه بينهما هو 1000 جنيه مصري .. وكشف عقد الزواج أيضا أن فارق العمر بينهما هو 12 عاما حيث أن هيفاء من مواليد 10 مارس 1974 بينما وزيري من مواليد 13 نوفمير 1986 .
على الجانب الآخر خرج ” ياسر قنطوش ” محامي الفنانة هيفاء وهبي بتصريحات له أكد من خلالها على أن وثيقة عقد الزواج المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي مزورة وغير حقيقية .
وأشار إلى إنه سوف يرفع دعوى قضائية ضد وزيري ومحاميه بالطعن بالتزوير في حال تقديم هذا العقد لأي جهة .. وأن عقد الزواج سيضع محمد وزيري في السجن لسنوات أطول من التي تنتظره على حد قوله .
اهبل نوكاح بدون اشهار لا يوثق هههههههههههههههه فلا توجد في القران تقول عندما تعملوا نوكاح اشهدوا اثنين !! او حنى كتابة عقد على الورق ، لكن السنة النبوية الشريفة جرت ان يصاحب عقد النوكاح الذي هو اتفاق بين رجل وامراة وباذن وليها ان كانت باكر صغيرة ، اشهار ، يا سلام على المعلمين الشيعة ههههههههههههههههههه النوكاح تبعهم يعملون له اشهار في نورت وفي جميع الجرائد الرسمية ههههههههههههههههه وتقر العروس انها كانت تكتب الشعر او بالقليل تعترف انها هي من كانت تجرجر جلمبو من صفحة لاخرى هههههههههههههههههه وحينها يكون الإشهار النوكاحي في ارقى حالاته هههههههههههههههه اما مجرد ورقة مثل المتنيل هذا ، فراح يحبسوه عليها ويتهمونه انه مزورها !!! ههههههههههههههههه لانه لم يعمل اشهار هههههههههههههههه فالاشهار ثم الإشهار قبل النوكاح يا عرايس ههههههههههههه فمن خلاله تحفظ حقوق الزوجة والأولاد ، وفخر للعشيرة هههههههههههههههه وامان للزوج بعد مرمطة الجرجرة من صفحة لثانية على نورت هههههههههههههههه
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