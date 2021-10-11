أثارت مروة راتب، الفنانة السورية المقيمة في الامارات، موجة كبيرة من الجدل في الفترة الاخيرة بسبب الشكل الغريب لجسدها نتيجة عمليات التجميل.

غير ان بعض الحسابات تداولت مؤخرا مقطع فيديو يظهر مروة راتب بشكل صادم بعد أن بدت بجسم طبيعي من دون المنحنيات من عند منطقة الحوض التي كانت تميزها بحسب وجهة نظرها.

ايوه ترا مروى راتب ساقتها علينا pic.twitter.com/1zv7hddZYc — ايبودا (@ibodaaa) October 10, 2021

وأثار الفيديو المتداول صدمة الجمهور بعدة تعليقات كان منها: “”وانا مسويه نفسي ملكة الانسانية واتكلم على اللي يتنمرون عليها ليتني كنت ساكته بس”.. وتابع آخر “مبسوطة لها طلعت انسانه طبيعيه مثلنا”.

توي استوعب موقعي بالاعراب انا الي ساكته ولا تضحك ماقد تنمرت — لوزه (@100OR99) October 10, 2021

وجاء في تغريدة أحدهم “هذي الناس كلها تتريق على جسمها الغريب مع انها ممثله وجسمها ماكان كذا وتحلف انها ماعملت عمليات طلعت بتحط حشوات داخل الفستان بس عشان تتشهر”…وتابع اخر “عيب والله .. لازم العالم كلها تبلكها المريضة تستغل الناس ليتعاطفوا معها كرمال الشهرة”.

حلوه حلوه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه — 𝐀𝐭𝐡𝐞𝐞𝐫.. (@qiii_688) October 10, 2021

وكانت مروة راتب قد صرحت انها اكثر من تعرضت للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك اثناء لقاء لها مع الاعلامية الكويتية مي العيدان وذلك بعد سخرية الفاشينيستا الكويتية فينيسيا منها.