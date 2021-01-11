طرح مدير التصوير محمد شفيق على حسابه الخاص في “فيسبوك” منشوراً أوضح فيه موقفه من الخلاف بين الممثل باسم سمرة ورحاب الجمل، بصفته كان موجوداً في الجلسة، وجاء فيه‎: “بالنسبة لموضوع باسم السمرة ورحاب الجمل اللي خد حجم أكبر من حجمه، انا كنت في القعدة دي، بصفتي مدير تصوير الفيلم، اجتماع للتعارف مش بروفة ولا تصوير، والكلام اللي اتقال فيه حاجات كتير مش صح.. والحقيقة إنه مجرد سوء تفاهم بين اتنين زملاء عادي”.

وأضاف: “رحاب عندها سفر وباسم عايز يصور قبل ما يتشغل في المسلسل بتاعه.. اختلفوا.. باسم قالها ما تسيبي الفيلم يا رحاب وهو متنرفز.. رحاب انسحبت.. كملنا القعدة ومشينا.. ماشفتش زعيق وخناق وأمن فندق وحشيش والكلام الفاضي ده”.

واختتم شفيق منشوره بالقول: “ميصحش نطلع نشتم بعض في البرامج ونشوه صورتنا بإيدينا بحاجات محصلتش.. ولو ما حصلش توافق وتناغم بين الناس عادي.. نعتذر عن العمل بهدوء من غير دوشة وبرامج وحواديت وده الهدف من اجتماع التعارف أصلا”.