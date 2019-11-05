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تسريب مقطع صوتي لإيمينم وهو يدعم كريس براون في تعنيفه لريهانا.. والأخيرة مصدومة

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Eminem Says He Sides With Chris Brown Over Rihanna Assault on Alleged Leaked Song

بعد مرور 10 سنوات على حادثة تعنيف الفنان ​كريس براون​ للفنانة ​ريهانا​ حين كانا على علاقة عاطفية تم تسريب مقطع صوتي لمغني الراب العالمي إيمينم يدعم فيه كريس ويؤيده بضربه لريهانا.
وفي المقطع الصوتي يظهر ايمينم وهو يقول لكريس: أنا أؤيدك ولو كنت مكانك سأضرب هذه العاهرة أيضاً
هذا المقطع الصوتي صدم المعجبين خصوصا ان ريهانا وايمينم تعاونا في العديد من الاعمال وتحديدا عام 2010 اي بعد اشهر من الحادثة في اغنية حققت نجاحاً كبيرا وهي Love the way you lie

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