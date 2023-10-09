انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن حدوث خلاف كبير بين الفنان محمد إمام والفنان كريم عبد العزيز بعد تغيير الأول اسم فيلمه الجديد إلى “اللعب مع العيال”، في الوقت الذي أعلن فيه كريم عن تحضيره لفيلم جديد بعنوان “لعب عيال” يجمعه بمنى زكي بعد 14 عاماً من الغياب عن العمل معاً.

حقيقة وجود خلاف بين كريم عبدالعزيز ومحمد إمام

وكشف مصدر من الشركة المنتجة لفيلم محمد إمام أن كل ما تم تداوله عن وجود خلاف بين النجمين محمد إمام وكريم عبد العزيز عار تماماً عن الصحة وأنه لم يتحدث أي منهما عن تشابه اسم العملين.

وأكد أن الموقف عبارة عن توارد خواطر فقط لا أكثر، ونفي أي تعمد لاختيار الاسم بشكل يضارب على الفيلم الذي يعد له الفنانين منى زكي وكريم عبد العزيز.

فيلم “اللعب مع العيال” لـ محمد إمام

ويشارك في بطولة فيلم “اللعب مع العيال” العديد من الفنانين، بجانب الفنان محمد إمام، أبرزهم أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، بيومي فؤاد، وآخرون، إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت.

فيلم “لعب عيال” لـ كريم عبدالعزيز

من ناحية أخرى، يستعد كريم عبد العزيز ومنى زكي، لبدء تصوير فيلم “لعب عيال”، إخراج طارق العريان، في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول العلاقات الزوجية.

آخر أفلام كريم عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فيلم “بيت الروبي” الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

شارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم ومنهم كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد، والفيلم من تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث الفيلم حول المهندس إبراهيم الروبي الذي تتعرض زوجته لأزمة ضخمة يلجأ بعدها للهروب من المدينة والابتعاد إلى مكان منعزل، ويعيش لسنوات ولكنه يعود مجددا بسبب ظروف طارئة على حياته مما يجعله يتعرض لكثير من المواقف الصعبة التي تغير مسارات حياته ويعود شبح الأزمة القديمة لمطاردته وزوجته.

آخر أفلام محمد إمام

وينتظر محمد إمام عرض “فيلم أبو نسب” مع ياسمين صبري وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث فيلم “أبو نسب” في إطار حيث يقدم محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب، ويعد هذا التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام.

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