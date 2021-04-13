كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران، عن شارة مسلسل “قطائف” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الحالي، والذي يعتبر أولى تجاربها التمثيلية.

وشاركت لجين على صفحتها الشخصية في “إنستغرام” البرومو الترويجي الخاص بالعمل.

وعلقت على الفيديو بالقول: “من زمن الثمانينات 80 دراما ساخرة.. خيانة، حب، شك، أسرار خفية طبعاً تذكرون مكياجهم وستايلهم جنون + غرور + شك = شخصية ليدي لوجا المهم إنتم مدعوون على قصر ليدي لوجا في رمضان تعالوا جوعانين .. لتناول وجبة دراما لذيذة”.

ولفتت عمران الأنظار إليها، بسبب إطلالاتها وضحكتها الشريرة، حيث إنه وبحسب تصريح سابق لها ستقدم الإعلامية السعودية شخصية تختلف عنها كثيرًا، وهي شخصية شريرة جدًا.

وشبهها الكثيرون بالفنانة المصرية صفية العمري، بسبب اللوك الذي ظهرت به، فيما أطلق عليها البعض لقب نازك السلحدار النسخة السعودية.

ويشارك في العمل، كل من: اليوتيوبر، والمدونة الفلسطينية هيفاء بسيسو، وعارضة الأزياء المصرية إنجي كيوان، والفاشينيستا العراقية ديما الأسدي، ومدونة الموضة الليبية مرام زبيدة.

وعن المسلسل، قالت عمران في وقت سابق، إنه: “مليء بالأسرار والحب الممنوع والخيانة والكثير من الدراما، إنها قصة حافلة بالأحداث الدرامية والمكائد والمكياج”.

وتجسد عمران في العمل شخصية ليدي لوجا، ومن المفترض أن يتكون المسلسل من 5 حلقات فقط، تبث حلقة كل أسبوع، عبر منصتي إنستغرام ويوتيوب.

وكانت عمران قد كشفت قبل مدة طويلة عن نيتها دخول عالم التمثيل، وشوقت جمهورها لهذا الأمر، وفي الوقت الذي رحب عدد كبير منهم بهذا القرار، ورأى آخرون أن التمثيل لا يناسب عمران، وأنها الأفضل أن تحافظ على تاريخها في الإعلام، وتكتفي -حاليًا- بشهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن لجين عمران هي الشقيقة الكبرى للفنانة السعودية أسيل عمران، وعرفت لجين كإعلامية، وحققت نجاحًا كبيرا في هذا المجال، وتحظى الإعلامية السعودية بشعبية كبيرة، خاصة لما تقدمه من محتوى يخص الجمال والموضة والأناقة، حيث يتابعها عبر حساباتها في السوشال ميديا الملايين من الأشخاص.