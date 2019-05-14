تشبيه لجين عمران بـ انجلينا جولي بعد اللوك الجديد!

فاجأت الاعلامية السعودية لجين عمران بمجموعة صور جديدة ظهرت فيها بإطلالة مختلفة جدًا حتى ان بعض متابعيها لم يتعرفوا عليها وشبهوها بالنجمة الأمريكية انجلينا جولي.
وفي التفاصيل، فإن لجين عمران قامت بتغيير تفصيل بسيط في وجهها، وهو لون العينين، ومن خلال الإعلان الذي تشارك فيه لإحدى ماركات العدسات اللاصقة، اختارت عمران اللون الأخضر، ليتغير من خلالها شكلها بالكامل، وتبدو إلى حد كبير شبيهة بالنجمة العالمية أنجلينا جولي، بحسب تعليقات متابعيها.
وقد تفاعل متابعو لجين عمران بشكل واسع مع صورها الجديدة وتغزلوا بجمالها الدائم وحرصها على التجديد، لافتين إلى أن لون العدسات اللاصقة يليق بها وبلوني بشرتها وشعرها، ولم يكن شكلها مزعج مثل غيرها من المشاهير الذين يقومون بإعلانات مشابهة.
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.. يقال أن العين هي مرآة الروح و من خلالها يمكن فهم شخصيات مختلف البشر وتصرفاتهم بشكل جيد .. إلى أي مدى هذه المقولة صحيحة بالنسبة لكم من خلال تعاملكم مع الناس من حولكم ؟؟؟ .. .. .. .. عدسات :- @trikolorksa .. مكياج:- @masooma.hashim .. شعر :- @fouz_hairstyle .. تصوير :- @safa.photographer .. .. .. .. #الحمدلله #هذا_من_فضل_ربي #غير_تفكيرك_لتتغير_حياتك #في_خاطري_همسه #كلمات_أعجبتني #لجين #لجين_عمران #الحمدلله #الحياة_جميلة #تسامح #سعادة #راحة #نمط_حياة #مدرسة_الحياة .. .. #lojain #lojain_omran #fashion #fashionable #style #celebrity #Luxury #Elegancy #brand #brands #lojain_lifestyle #instafashionista #instafashion ..
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.. .. و صارت الألوان الثمانية لماركة @trikolorksa متوفرة بأسواق السعودية 🇸🇦 .. متخيلين اني أول مرة لبستها كان عمري عشرين 🤗 و بعد إنقطاع في السوق رجعت مره ثانيه .. .. لأي أستفسار ممكن تتواصلوا معاهم من خلال الحساب الخاص فيهم @trikolorksa .. و ملبوس العااااااافية😊🌹🙏🏼 .. مكياج:- @masooma.hashim .. شعر :- @fouz_hairstyle .. تصوير :- @safa.photographer .. .. .. .. #الحمدلله #هذا_من_فضل_ربي #غير_تفكيرك_لتتغير_حياتك #في_خاطري_همسه #كلمات_أعجبتني #لجين #لجين_عمران #الحمدلله #الحياة_جميلة #تسامح #سعادة #راحة #نمط_حياة #مدرسة_الحياة .. .. #lojain #lojain_omran #fashion #fashionable #style #celebrity #Luxury #Elegancy #brand #brands #lojain_lifestyle #instafashionista #instafashion ..
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