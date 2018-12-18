تصرف أحلام يشعل ضجة مع سيدة مسنة على متن الطائرة.. شاهدوا ماذا فعلت!

أشعل تصرف أحلام مع سيدة مسنة على متن الطائرة خلال رحلتها الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي بقوة، وذلك بعد أن تم كشف تفاصيل ما فعلته النجمة الإماراتية بالتفاصيل.

فقد كشف شاهد عيان حضر الموقف ما تم على متن الطائرة، مسجلاً الواقعة بأكملها عبر تغريدة له على “تويتر”، حيث كتب: “اليوم في رحلة الخطوط السعودية الكويتية.. الملكة أحلام تترك مقعدها في درجة البيزنس لعجوز متعبة.. البيزنس كان مليان رجال ونساء.. والعجوز تكاد تسقط.. والله لم يفكر أحدهم في ترك مقعده.. قامت الملكة وقبّلت العجوز وطلبت منها بإلحاح أن تأخذ مكانها”.

اليوم في رحلة الخطوط السعودية #الكويت #الرياض .. الملكة @AhlamAlShamsi تترك مقعدها في درجة البزنس لعجوز متعبه ..

البرنس كان مليان رجال ونساء .. والعجوز تكاد تسقط .. والله لم يفكر احدهم في ترك مقعده..

قامت الملكة وقبّلت العجوز وطلبت منها بالحاح ان تأخذ مكانها .. — ابن الأكرمين ..🇸🇦 (@ghanooon) December 13, 2018

وفوجئت النجمة الإماراتية أحلام بتعليقات الجمهور تنهال على حسابها على “تويتر” بعد التغريدة التي نشرها الرجل السعودي مثنياً على تصرف الملكة، لترد هي عليه في النهاية بقولها: “ما سويت شي وأنا أختك حسبه أمي بيض الله وجهك ترى الدنيا الحمد لله فيها خير”.

المعروف أن أحلام تتمتع بشعبية كبيرة في العالم العربي بسبب حبها لعمل الخير وتطوعها دائماً لحل الأزمات المالية لمتابعيها من خلال تبرعاتها وأعمالها الإنسانية المثيرة للإعجاب.