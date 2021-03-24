انفعلت الفنانة اللبنانية “نوال الزغبي“، وعبرت عن غضبها واستيائها الشديد من تعليق أحد متابعيها بسبب تغريدة كتبتها عبر حسابها الرسمي على موقع “Twitter” .التى قالت فيها: “أنا لا شيء بدون الله”.ليرد عليها أحد المتابعين متهكما: “مالهم الفنانين كلهم قالبين داعية”.

وفي التفاصيل كانت قد أوردت نوال صباح اليوم على صفحتها منشور عبر تويتر ورد فيه:”انا لا شيء بدون الله”، وتلقت نول الكثير من التعليقات التي تثني على كلامها وايمانها، ولكن في المقابل رد عليها أحد المتابعين متهكمًا: “مالهم الفنانين كلهم قالبين داعية؟”، في إشارة منه إلى أن التغريدات التي تشدد على الإيمان، قد كثرت في الفترة الأخيرة.

انا لا شيء بدون الله — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) March 23, 2021

هذا الأمر أزعج الفنانة اللبنانية، لترد على ذلك الشخص بأكثر من تغريدة، حيث قالت في الأولى موجهة كلامها له: “”بصراحة قتلتني بهضامتك، أهضم اخواتك”، وعادت بتغريدة منفصلة وجهتها للجميع قالت فيها: “ما بسمح لأي حدا يستهزىء بالتويت اللي بكتبها عن الله”.

ويبدو أن التغريدة الأخيرة، جعلت شريحة من الجمهور يؤيدون الفنانة اللبنانية في ما قالته، حيث جاءت أغلب التعليقات لتؤكد أن البعض بحاجة لإعادة نظر في أخلاقه، فيما رأى بعض المعلقين أن لا حاجة لإعلان الإيمان في التغريدات، حيث كتب أحدهم قائلًا: “طيب لشو التويت عن الله و القديسين؟ طلعوا من هالعادات. خلّوهن بقلوبكم مش بتويتكن! اكتبوا حكم، مقولة، ابعدوا عن الله و الدين”.

ما بسمح لأي حدا يستهزىء بالتويت اللي بكتبها عن الله.!!!!!!!!!!! — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) March 23, 2021

من ناحية أخري، كان أحد متابعي النجمة اللبنانية قد طرح عليها سؤالًا، حول ما إذا كانت ستقدم تترًا غنائيًا في الموسم الدرامي رمضان 2021 القادم؟، بعدما سبق وأن قدمت تتراتٍ مختلفة، قائلًا: “نوال في تتر مسلسل هالسنة ولا رح ننحرم”، لترد عليه نوال بشكل طريف قائلة: “رح ننحرم”، في إشارة منها لنفي تقديمها أي أغنية لأي عمل مقبل.

وعلي الصعيد الفنى، تصدرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي «التريند» على تويتر منذ لحظة إطلاقها لأغنيتها الجديدة «عقلي وقف» والكليب الخاص بها عبر “يوتيوب“، والذي تولى إخراجه المخرج اللبناني فادي حداد، فيما تعاونت في الأغنية مع الشاعر أحمد حسن راؤول، والملحن أحمد زعيم، والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم.

وعمد عدد من زملاء نوال إلى تهنئتها بعملها الجديد، نذكر منهم الفنانة اللبنانية إليسا التي قالت لها:” قدي نحنا بحاجة للفرح والطاقة الإيجابية بهالظروف! مبروك نوال عقلي وقف.. وبدوام النجاح والذهب”، لترد عليها نوال بالقول:” حبيبتي اليسا شكرا لمحبتك وروحك الحلوة انت فعلا ملكة الاحساس”.