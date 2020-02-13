تصريحات لرجاء الجداوي تثير الجدل : ” زي ما بهتم بديكور بيتي هنا مهتمة أعمل ديكور بيتي في الآخرة “

أجرت الفنانة ” رجاء الجداوي ” لقاءا مع الإعلامية ” إنجي علي ” على هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تحدثت فيه عن مشوارها الفني وعن حياتها الشخصية والذي نشرته إنجي علي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وفي بداية حديثها أشارت رجاء الجداوي إلى أن الأناقة ليست في المظهر الخارجي فقط فلابد أن تنبع الأناقة من الداخل .

وعن عدم اخفاء رجاء الجداوي لسنها الحقيقي أكدت على إنها متصالحة مع نفسها فقالت : “مقدرش أكذب وشهادة الميلاد عندي أنا اللي شايلة السنين مش إنتم .. أنا معنديش مشكلة أبدا مع سني وده مش مضايقني ” .. وأشارت إلى أن السن الكبيرة نقلتها من نوعية الأدوار التي قدمتها كفتاة صغيرة إلى أدوار أشمل وأكبر مثل دور الأم والجدة .

وتابعت : ” أنا بحمد ربنا كل يوم وبقول الحمد والشكر ليك يارب على اللي انت عملتهولي .. الحمد لله إن أنا عشت لحد ما بقى عندي حفيدة ” .

وعن الدنيا قالت رجاء الجداوي إنها ما هي إلا عبور منها ثم الوصول إلى الشئ الثابت والحقيقي وهو الآخرة .. وأن ما نقوم به في الدنيا هو ما يحدد مكاننا في الآخرة فقالت : ” إما أن نكون هناك في العشوائيات أو في قصر في الجنة أو تكوني بلا مأوى الله أكبر ” .

كما أشارت إلى أن مخاوفها في الوقت الحالي هي أن تختتم حياتها بأمر يسيء إلى تاريخها أو إلى حفيدتها أو إبنتها .. مؤكدة إنها تهتم ‏بالآخرة مثل اهتمامها بالدنيا فقالت : ” زي ما بهتم بديكور بيتي هنا مهتمة أعمل ديكور بيتي هناك وده شيء مش هعمله غير بالمسيرة ‏الجيدة وتعاملاتي مع ربنا ومع الناس ” .

وانتقد عدد كبير من المتابعين تصريحات رجاء الجداوي بشأن ديكور بيتها في الآخرة مؤكدين أن ما تقوله لا يجوز لأن الآخرة لا يوجد فيها ديكور ولا زينة كما تعتقد .